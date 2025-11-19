巨人のドラフト４位、中大・皆川岳飛（がくと）外野手が１９日、都内で仮契約を結んだ。契約金５０００万円、年俸１０００万円（いずれも金額は推定）。背番号は３９に決まった。「まずは１年目でレギュラーで出ること。アピールして新人王をとりたい。その中でＷＢＣや日本を代表するようなプレーヤーになりたいです」と決意を示した。

身長１８２センチ、体重８８キロの左打者で、広角に鋭い打球を打ち分ける。強肩や走力も兼ね備えており、走攻守３拍子そろった選手だ。今秋の東都大学リーグでは史上２５人目となる通算１００安打を達成し、首位打者とベストナインも獲得した。

水野編成本部長は即戦力として期待を寄せる。「バットコントロールが非常にいい。安打製造機になってくれると信じて指名しました。守備も非常に守備範囲が広くて肩も強い選手ですので、１年目からレギュラーを目指して頑張ってもらいたい」と活躍を願った。

◆皆川 岳飛（みなかわ・がくと）２００３年４月３０日、群馬・館林市生まれ。２２歳。前橋育英では３年夏に甲子園出場。東都大学リーグの中大では１年春からベンチ入りし、外野手のベストナインを４度獲得。今秋のリーグ戦は１１試合に出場して打率４割４分７厘、９打点で、首位打者を獲得。同リーグ通算９７試合出場、打率２割９分７厘、３本塁打、３７打点。遠投１２０メートルで、前橋育英時代には投手で１４７キロを計測。５０メートル走６秒２。１８２センチ、８８キロ。右投左打。