USJが“スペシャルなメンバー”募集へ 「パーク壁面への名前の刻印」「スペシャル・パーティへの参加券」も予告
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は18日、公式SNSなどを更新し、「Discover U!!!」メンバーズ募集を発表した。
USJは来年3月31日に開業25周年を迎え、テーマ「Discover U!!!」を掲げる。想像を超えた“知らないジブン”に出会う「Discover You」と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する「Discover USJ」という2つの意味を込めている。
「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン Discover U!!! メンバーズ・スタンダード」
「Discover U!!!」メンバーズについては、公式サイトで「25周年を最高に楽しんで一緒に盛り上げてくれるスペシャルなメンバーを募集！USJ公認Discover U!!! メンバーだけが着けられる『特製ピンバッジ』から『パーク壁面への名前の刻印』！ さらに『25周年スペシャル・パーティへの参加券』まで、このメンバーだけのNO LIMIT! な特典もいろいろ！」と予告。
「25周年がもっと特別な一年になる唯一無二の体験で、最高の思い出を作ろう！」と呼びかけた。
販売期間は、12月2日〜22日。
