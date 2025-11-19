¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¡¢20ÂåÁ°È¾¤ÎºÊ¤È¡ÈÌ©Ãå¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¿åÂ²´Û¥Ç¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤è¤á¤á¤ó¤Þ¤¸¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¿ÈÄ¹º¹¤¬ÍýÁÛ¤¹¤®¤Æ¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×
¡¡¿Íµ¤YouTuber¤Î¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¡Ê32¡Ë¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤È¤Î¡ÈÌ©Ãå¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤è¤á¤á¤ó¤Þ¤¸¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¿ÈÄ¹º¹¤¬ÍýÁÛ¤¹¤®¤Æ¡×¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¡õ20ÂåÁ°È¾¤ÎºÊ¤Î¡ÈÌ©Ãå¡É2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤Ï8·î¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£ºÊ¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ü¥¯¤Î±ü¤µ¤ó¤Ï¼ã¤¤¤Ç¤¹¡£20ÂåÁ°È¾¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖºÊ¤È¿åÂ²´Û¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Ê£¿ôËç¤Î¿åÂ²´Û¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£²º¤ä¤«¤Ê¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¡¢É×ÉØ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ºÊ¤È¥Ô¥¿¥Ã¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×¡Ö¥á¥í¤¹¤®¤£¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¤è¤á¤á¤ó¤Þ¤¸¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¿ÈÄ¹º¹¤¬ÍýÁÛ¤¹¤®¤Æ¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¡Á¡×¡Ö¤è¤á¤á¤ó¤µ¤ó¼Ì¿¿»£¤ë¤Î¾å¼ê¡¼!!!!!¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
