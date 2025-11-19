ガソリン税に上乗せされている暫定税率が、与野党6党の合意により大晦日に廃止されます。



ガソリンの店頭価格を徐々に引き下げるため、政府は先週から補助金の段階的な増額を始めました。



秋田市では店頭価格に変化が出始めています。



政府は、先週木曜日から石油元売り各社に支給している補助金を、1リットル当たり5円増額しています。



補助金の増額を受け、秋田市卸町にある、山二のガソリンスタンドでは先週土曜日に店頭価格を2円下げ、18日にさらに3円下げました。





「ああ戻って来たなとは思ってました」田村修アナウンサー「戻って来たなと言うのは？」「前の金額に」田村修アナウンサー「ちょっと安くなってきたなということですか？」「そういうことです」「お財布には優しいのでうれしいですね」「我々年金生活者なんでやっぱり少しでもね、やっぱり安ければ助かります」山二のガソリンスタンドは県内に14店舗あります。補助金の増額前に仕入れていた在庫が無くなった店舗から価格を引き下げているということです。政府の補助金は、来週木曜日にさらに5円増額されますが、山二では、店頭価格への反映には数日から1週間ほどを要するとみています。山二セルフ秋田卸町 遠藤剣太マネージャー「ちょっと下がったねって言葉もちらほら聞こえては来るんですけど、やっぱり必要な方が必要な分だけ買って行くっていう傾向が強いので、これからその価格に関して需要が上がるかなって言われればちょっとまだ分からない所ではありますね」一方で、19日に発表された、17日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり170円50銭でした。先週と比べ2円50銭値を下げました。価格を調査している石油情報センターは「来週も補助金の効果で更に数円値下がりするだろう」と分析しています。政府の補助金は2週間ごとに5円ずつ増額されることになっていて、来月11日には暫定税率の額と同じ25円10銭となります。補助金の段階的な増額は、買い控えや急激な需要増加を防ぐための措置で、経済産業省は消費者には買い控えをしないよう呼びかけています。