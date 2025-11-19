¥í¥Ã¥ÆÀïÎÏ³°¤ÎÀ¾Â¼Å·Íµ¡¡¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¡ÖÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¡×23Ç¯¤Ë44»î¹çÅÐÈÄ
¡¡º£µ¨¤Þ¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿À¾Â¼Å·ÍµÅê¼ê¡Ê32¡Ë¤¬19Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡À¾Â¼¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ØËÜÆü¤Ï¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¡¢°úÂà¤¹¤ë·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡¢¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤È¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç²á¤´¤·¤¿8Ç¯´ÖÎÉ¤¤»þ¤â¶ì¤·¤¤»þ¤â¡¢µå¾ì¤Þ¤¿¤Ï²èÌÌ±Û¤·¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢±þ±ç¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö³§ÍÍ¤Î±þ±ç¤¬¡¢ËÍ¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤¿²þ¤á¤Æ¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡À¾Â¼¤Ï¡¢NTTÅìÆüËÜ¤«¤é2017Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é26»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢19Ç¯¤Ë¤Ï35»î¹çÅÐÈÄ¡¢1¾¡3¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦83¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ì·³ÄêÃå¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢23Ç¯3·î¤ËÊ¡ÅÄ¸÷µ±¤È¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤®±¦ÏÓ¤È¤·¤Æ23Ç¯¤Ë¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î44»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦25¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤·¤«¤·º£µ¨¤Ï1»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨40¡¦50¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£º£·î12Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¥×¥íÌîµåÁª¼ê²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£