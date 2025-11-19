冬型の気圧配置と寒気の影響で、19日の県内は冷え込みが強まり、午前を中心に各地で雪や雨が降りました。



積雪が一時、平年の13倍以上となった北秋田市阿仁合では除雪作業に追われる人の姿もみられました。



北秋田市阿仁合では、午前9時に平年の13倍以上となる27センチの積雪を観測しました。



正午ごろには、雪から変わった雨の中、除雪作業に追われる人の姿もみられました。



記者

「最初の雪でこたえるんじゃないですか」

除雪中の男性

「そうですね。こんなのめったにないことでしょうね。こんなに一度に降るのはね。まだ11月の20日前ですからね」「おばあちゃんが歩くの大変ですから道路あけてあげないと」





冬型の気圧配置と寒気の影響で、19日の県内は冷え込みも強まりました。最低気温は鹿角市八幡平で氷点下6.3度、大仙市大曲で氷点下2.1度、横手市で氷点下1度など、多くの地点で今シーズン最も低くなりました。県警察本部のまとめによりますと、19日は午前8時半までに12件のスリップ事故が発生しました。冬型の気圧配置はゆるんでいて、積もった雪は解け始めています。山間部を中心に車の運転には引き続き注意が必要です。