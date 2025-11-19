ÂÎÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤¹¤°Èè¤ì¤ë¡ÄÃæ¹¾ÍÎ¤¡¢50Âå¤«¤é¤Î¡Ö²¼¤ê¤Æ¤¤¤¯¡×À¸¤Êý¤ò¸ì¤ë¡¡26Ç¯¤Ö¤ê¼ç±é±Ç²è¤ÇÅù¿ÈÂç¤Î½÷À¤ò¹¥±é
ÇÐÍ¥¡¢ºî²È¡¢²Î¼ê¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃæ¹¾ÍÎ¤¤µ¤ó¤¬¡¢ÆÁÅç¸©¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¡ÖÆ»Áð¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤Ç¡¢ÂçÎÓÀëÉ§´ÆÆÄ¤Î¡ÖÉ÷¤Î²Î¤¬Ä°¤¤¿¤¤¡×°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë26Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±Ç²è¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤ËÇº¤à50ºÐ¤ÎÆÈ¿È½÷À¡¢·ËÌÚÎ©¡Ê¤ê¤Ä¡Ë¡£¸½ºß51ºÐ¤ÎÃæ¹¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¤ª¼Çµï¤Î»Å»ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶à¤ó¤Ç¤ª°ú¤¼õ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥Ý¥Ã¥¡¼»Í»ÐËåÊª¸ì
³«Å¹µÙ¶È¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤Î»Å»ö
Ãæ¹¾¤µ¤ó¤Ï1973Ç¯¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£NHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÁö¤é¤ó¤«¡ª¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤äÂçÎÓ±Ç²è¤Ê¤É¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ý¥Ã¥¡¼¤Î»Í»ÐËåÊª¸ì¤ÎCM¡¢½ñÉ¾ÈÖÁÈ¡Ö½µ´©¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ó¥å¡¼¡×¤Î»Ê²ñ¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£¶áÇ¯¤Ïºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÊ¸³Ø¥Õ¥ê¥ÞÅìµþ41¡Ê11·î23Æü¡Ë¤Ø¤Î½é½ÐÅ¹¡¢Ï¯ÆÉYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î³«Àß¤Ê¤É¡¢²¢À¹¤Ê¹¥´ñ¿´¤È³èÆ°ÎÌ¤Ï50Âå¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤â¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤À¡£
°ìÊý¡¢ÇÐÍ¥¤Î»Å»ö¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç±ó¤¶¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¤éÏÃ¤¬Íè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡ØÃæ¹¾¤Ï¤â¤¦ÇÐÍ¥¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤â¹¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»ä¤Ï»ä¤Ç¡Øº£¤âÇÐÍ¥¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤È¼«Ê¬¤«¤é¤ï¤¶¤ï¤¶¸À¤¦µ¡²ñ¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¸ª½ñ¤¤«¤é¡ØÇÐÍ¥¡Ù¤Î2Ê¸»ú¤ò³°¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ä¤ëµ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×
50Âå¤Ç26Ç¯¤Ö¤ê¤Î±Ç²è¼ç±é¡¢»£±Æ¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âè°ì
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢±Ç²è¤Î¼ç±é¤Ï20Âå°ÊÍè¡£¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ÇÅö»þ¤È¤Ï¾¡¼ê¤¬°ã¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡Ö¤¢¤Îº¢¤Ï¤Þ¤À¼ã¤¯¤Æ¸µµ¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂÎÎÏÅª¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éº£²ó¤Ï¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤ËÂÎÎÏÌÌ¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤·¤«¤â»ä¤ÏÂ¾¤Î»Å»ö¤âÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤¬¤Ê¤¤Æü¤Ë¤Ï¥í¥±ÃÏ¤ÎÆÁÅç¤«¤éÅìµþ¤äÌ¾¸Å²°¡¢Âçºå¤Ø¤ÈÈô¤Ó²ó¤ê¡¢µÙ¤ß¤¬Á´Á³¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»£±Æ¤òÂÚ¤ê¤Ê¤¯½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤·¤¿¡£¹¥¤¤ÊÌîµå¤Ë¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢Ãæ·Ñ¤®¤âÍÞ¤¨¤â¤¤¤Ê¤¤´°ÅêÉ¬¿Ü¤ÎÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¾õÂÖ¡£»ä¤Ï»³ËÜÍ³¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¾¡¢¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ö¼ç±é¤¹¤ë¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ±éµ»¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏËèÆü¤¤Á¤ó¤È¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¡¢Åê¤²Â³¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤ÆºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¿ÍÀ¸¤Î¸åÈ¾¡¢²¼¤êºä¤ò¤É¤¦²¼¤ë¤«
Ãæ¹¾¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ëÎ©¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤Ç±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿µÊÃãÅ¹¤¬ºÆ³«È¯¤Î±Æ¶Á¤ÇÎ©¤ÁÂà¤¤Ë¡£¹¹Ç¯´ü¤Î¾É¾õ¤òÊú¤¨¤ëÃæ¡¢²ÈÂ²¤â¿ÆÀÌ¤â¤¤¤Ê¤¤Èà½÷¤ÎÁ°¤Ë¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬Î©¤Á¤³¤á¤ë¡£
¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢50ºÐ¤Ï¤Á¤ç¤¦¤ÉÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¡£¤³¤³¤«¤é¤Î50Ç¯¤Ï¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£51ºÐ¤Î»ä¤Ïº£¤Þ¤µ¤Ë¿ÍÀ¸¤Îºä¤ò²¼¤ê»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¡£¼ã¤¤»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÂÎÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÂÎÄ´¤âÊø¤·¤ä¤¹¤¤¡£É÷¼Ù¤ò°ú¤¯¤È1¥«·î¤¯¤é¤¤¼£¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£°ìÅÙÈè¤ì¤ë¤È¡¢²óÉü¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¸¤ã¤¢¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£Èè¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤Ï¤â¤¦¡¢ÂØ¤¨¤¬¤¤«¤Ê¤¤¤³¤ÎÂÎ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Ê¤À¤á¤Ê¤¬¤é¾å¼ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×
ÆÁÅç¸©¤ÎÈÄÌîÄ®¡¢µÈÌîÀî»Ô¤ÎÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ç¡¢1¿Í¤Î½÷À¤¬Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¬¤éºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÖÆ»Áð¥¥Ã¥Á¥ó¡×¡£²¿¤«Âç¤¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢À÷¤ßÆþ¤ë¤è¤¦¤ÊÃ¼Àµ¤Ê¸ì¤ê¸ý¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡Ö½Ð±é¤ò¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢ÀµÄ¾¡Ø50Âå¤Î¹¹Ç¯´ü¤Î½÷À¤Î±Ç²è¤Ã¤Æ¡Ä²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±³¤ä¤í¡¢¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¨¥í¤â¥°¥í¤â¤Ê¤¯¡¢Á±¿Í¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤âº£¤É¤¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Âç¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¥Ý¥Ã¥¡¼»Í»ÐËåÊª¸ì¤Î¤³¤È
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æü¤Ï11·î11Æü¡£¤½¤¦¡¢¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼&¥×¥ê¥Ã¥Ä¤ÎÆü¡×¤Ç¤¢¤ë¡£1990Ç¯Âå¡¢¥Ý¥Ã¥¡¼¤Î¡Ö»Í»ÐËåÊª¸ì¡×¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹¾¤µ¤ó¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë²ñ¤¨¤¿¤Î¤â±¿Ì¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖËèÇ¯ËèÇ¯¡¢¤¤¤Ä¤ÎÏÃ¤ä¤Í¤ó¤È»×¤¦¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤Ã¤Æ»ä¡¢¤¢¤ì¤Ë½Ð¤¿¤ó19ºÐ¤Î»þ¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦30Ç¯¤âÁ°¡ª¡×
¡Ö¤Ç¤âº£¤Þ¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤¬°ìÈÖ³Ð¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£±Ç²è¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£»ä¤¿¤Á¡ÊÀ¶¿åÈþº½¤µ¤ó¡¢ËÒÀ¥Î¤Êæ¤µ¤ó¡¢Ãæ¹¾¤µ¤ó¡¢º£Â¼²íÈþ¤µ¤ó¡Ë¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤ÏÁ´¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â»þ¡¹¡¢Åö»þ¤Î¥Ý¥Ã¥¡¼¤Î±ÇÁü¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤¬Íè¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ã¯¤«1¿Í¤Ç¤â¥¤¥ä¤À¤È¸À¤Ã¤¿¤é»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤ÇÂ¾¤Î3¿Í¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥¤¥ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¦¤Ã¤¹¤é´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ä11·î11Æü¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÆü¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
±Ç²è¡ÖÆ»Áð¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤Ï11·î22ÆüÅìµþ¤Î¿·½ÉK's cinema¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ¤Ç½ç¼¡¸ø³«¡£ÆÁÅç¤Î±Ç²è´Û¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦¹õÀî ÍµÀ¸¡Ë