カルディ「2026年福袋」が発売へ！ “2WAYバッグ”付きオンラインストア限定商品も登場
「カルディコーヒーファーム」は、2026年1月初旬から、人気商品や福袋限定のオリジナル商品を詰め合わせた「2026年福袋」を発売。これに先駆けて、11月19日（水）から、店舗および公式オンラインストアにて事前抽選予約を受け付けている。
■1人1個まで
今回事前抽選がスタートしたのは、和食材ブランド「もへじ」の干支商品やカルディコーヒーファームの人気商品をセットにした「食品福袋」とキルティングの2WAYバッグにこだわりのコーヒー豆とドリップコーヒーを合わせた「オンラインストア限定プレミアムコーヒー福袋」の2種類。
「食品福袋」は実店舗と公式オンラインストアにて事前抽選を実施。申込みから受取までのスケジュールは下記の通りだ。
・実店舗
抽選申込み期間：11月19日（水）0時00分〜12月3日（水）23時59分
当選発表：12月15日（月）
受取期間：2026年初売り〜1月6日（火）
・公式オンラインストア
抽選申込み期間：2025年11月19日（水）10時00分〜11月30日（日）23時59分
1次抽選結果発表：12月2日（火）
2次抽選結果発表：12月11日（木）
お届け予定：2026年1月1日（木）〜
また、「オンラインストア限定プレミアムコーヒー福袋」の申込み期間は11月19日（水）10時00分〜11月30日（日）23時59分まで。12月2日（火）に第1次、12月11日（木）に第2次の当選発表が行われ、2026年1月1日（木）より順次発送される。
なお、事前予約商品の申込みは、いずれも1人1個までの個数制限が設けられている。
このほか、コーヒー豆柄のキルティングのトートバッグが付いた「コーヒー福袋豪華セット」、ドリップコーヒーをたっぷり28杯分味わえる「ドリップコーヒー福袋」、3種のコーヒーが楽しめる「コーヒー福袋人気セット」が、2026年初売りから販売予定だ。
