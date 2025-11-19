¶ì¼ê¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆñÅÙUP¤ò´¿·Þ¡¡ÀÐÀîÎË¤¬¥³¡¼¥¹²þÂ¤¤ËÁ°¸þ¤¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡ã¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡»öÁ°¾ðÊó¡þ19Æü¡þ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÊµÜºê¸©¡Ë¡þ7117¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼70¡ä²áµî¤Ë4¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëÀè½µ¤Î¡Ö»°°æ½»Í§VISAÂÀÊ¿ÍÎ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Æ¤Ê¤¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ËÀÐÀîÎË¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤À¤Ã¤¿2007Ç¯¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢²áµî14²ó¤Î½Ð¾ì¤Ç¥È¥Ã¥×10¤Ï2²ó¤À¤±¡£Í½ÁªÍî¤Á¤³¤½¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë¤ÏÍí¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤Ï¥³¡¼¥¹²þÂ¤¤Ç¤µ¤é¤ËÆñÅÙ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀÐÀî¤Ï°Õ³°¤Ë¤â¤³¤ì¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥×¥í¥¢¥Þ¤ò½ª¤¨¤¿ÀÐÀî¤Ë¥³¡¼¥¹¤Î°õ¾Ý¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤ËÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê4ÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï567¥ä¡¼¥É¤Î¥Ñ¡¼5¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï512¥ä¡¼¥É¤Î¥Ñ¡¼4¤Ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿520¥ä¡¼¥É¥¯¥é¥¹¤Î¥Ñ¡¼4¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤â¡¢¥³¡¼¥¹¼«ÂÎ¤â¡¢²ÖÆ»¤â¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¼þ¤ê¤â°ìÈÖ¶¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯º£½µ°ìÈÖÆñ¤·¤¤¥Û¡¼¥ë¡£¼«Ê¬¤Ï°ÊÁ°¤Î¥Ñ¡¼5¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¡£Â³¤±¤Æ32¥ä¡¼¥É¿¤Ó¤¿2ÈÖ¥Ñ¡¼4¡¢22¥ä¡¼¥É¿¤Ó¤¿15ÈÖ¥Ñ¡¼4¤òÍ×·Ù²ü¤Î¥Û¡¼¥ë¤Ëµó¤²¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¤¤¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎãÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤¬¥É¥é¥¤¤Ê¤³¤È¡£¡ÖºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¤Î¾¯¤Ê¤µ¤À¤Ã¤¿¤é¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¾¯¤·Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡£Áê»¦¤È¤Þ¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢µ÷Î¥±äÄ¹¤Ë¤è¤ëÆñÅÙ¥¢¥Ã¥×¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤À¡£2008Ç¯¤Î2°Ì¡¢2020Ç¯¤Î8°Ì¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÇ¯¤Ï¤¹¤Ù¤Æ20°Ì°Ê²¼¡£Ä¾¶á2Ç¯¤â60°Ì¢ª48°Ì¤È¾å°Ì¤¬±ó¤¤¡£¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¤¬È¼¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Æñ¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¼þ¤ê¤¬¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤â¿¤Ð¤µ¤Ê¤¤ã¤ÈÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹Í¤¨¤è¤¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£ºòÇ¯¤ÎÍ¥¾¡¥¹¥³¥¢¤¬22¥¢¥ó¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¡¼¥¹²þÂ¤¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿ÀÄÌÚ¸ù¤¬ÁÛÄê¤¹¤ëº£Ç¯¤ÎÍ¥¾¡¥¹¥³¥¢¤Ï¡Ö2·å¥¢¥ó¥À¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤«¹Ô¤«¤Ê¤¤¤«¡×¡£¥³¡¼¥¹¤ÎÆñÅÙ¤¬Áý¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼þ°Ï¤Î¥¹¥³¥¢¤â¿¤Ó¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀÐÀî¤â¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥³¡¼¥¹¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë¡£¡ÖÆñ¤·¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ü¥®¡¼¤ò1Æü1¸Ä¤«2¸Ä¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£´ÊÃ±¤Ë¥Ð¡¼¥Ç¥£¤¬¼è¤ì¤ë¥Û¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¡¼¤Ç²ó¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤º£Âç²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢½éÆü¤Ï°ìÅÙ¤â¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¡¼¤Ç²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤µ´Ìç¡£¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢2ÆüÌÜ°Ê¹ß¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊÊ¸¡¦ÅÄÃæ¹¨¼£¡Ë
