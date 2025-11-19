¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡¢¡È»É·ã¡É¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿Ì¾Êª´ë²è¤ÎÉü³è¡¡Áí´ÆÆÄ¤È¤ÎÇ®ÎÌ¤Ç¼Â´¶¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡Ù¤À¤Ã¤¿¡×
¡ü¡Ö¡È¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡È¤ä¤ê¤Þ¤¹¡É¡×
2018Ç¯¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤á¤Á¤ã¡ß2¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ã!¡Ù¤ÎÌ¾Êª¥·¥ê¡¼¥º¡Ö²¬Â¼Î´»Ë¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÎºÇ¿·ºî¤¬¡¢Æ±¶É¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦FOD¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¤á¤Á¤ã¡ß2¥á¥Á¥ã¤Ã¤Æ¤ë¥Ã!¡Ù(Á´12ÏÃ)¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡Ù¤Ç¤ÏËè²ó¹â»ëÄ°Î¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢7Ç¯¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò·Ð¤ÆÉü³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î²¬Â¼Î´»Ë¤ÈÌðÉô¹ÀÇ·¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Æº£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤ËÎ×¤ó¤À¤Î¤«¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò½¦¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦30Ç¯°Ê¾å¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ëÁí´ÆÆÄ¡¦ÊÒ²¬ÈôÄ»»á¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤ÎÌðÉô¹ÀÇ·(º¸)¤È²¬Â¼Î´»Ë
¡ûºÆ»ÏÆ°¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÖÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡×
7Ç¯¤È¤¤¤¦Ç¯·î¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿¿ÈÂÎÅª¤ÊÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤´Ö¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÂÐ¤¹¤ëÂª¤¨Êý¤ä¡Ø¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëÈÖÁÈ¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢´Ä¶ÌÌ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î·üÇ°¤äÉÝ¤µ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
ÌðÉô¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â³Ð¸ç¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡ÙÀ¤Âå¤ÎÊý¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢²¿¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â100ÅÀ¤ÇÃ¯¤âÊ¸¶ç¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡¢²¬Â¼¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤½¤³¤ò¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£(ÊÒ²¬»á¤Ë)¡È¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡È¤ä¤ê¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤¬¡È¤á¤Á¤ã¥¤¥±¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¡£
²¬Â¼¤Ï¡¢ÊÒ²¬»á¤¬¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ö¥ª¥Õ¥¡¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡×¤òºÆ»ÏÆ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¡Ö¡Ø¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡Ù¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é²¿¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ø¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤ò¼«¤é¡È¥·¥å¥¦³è¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Æ¡¢¿ôÇ¯·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤Þ¤¿¡È¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡É¤È¸À¤Ã¤¿¡£²¿¤«¤·¤é¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿´¶¤ò¿äÂ¬¤¹¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÊÌ¤Ë¤½¤³¤Þ¤ÇÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ûºÇ½é¤ÏµñÈÝ¤â¤·¤¿¥À¥ó¥¹¤Ø¤ÎÄ©Àï
¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤ÈÊÒ²¬ÈôÄ»»á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ºÙ¤«¤¤²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ®Î©¤¹¤ë¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¡£
SMAP¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÈô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã¤·¤¿¥ª¥Õ¥¡¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ÃÆ¤Ç¡¢²¬Â¼¤ÏËÜÈÖÁ°Æü¤ÎÎý½¬¸å¡¢¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖµÈËÜ°õÅ·Á³ÁÇºà¡×¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ëÅª¤ÊÇä¤ìÊý¤ò¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤¶È³¦¤ÎÃæ¤Ç¤â¡È¼ÙÆ»¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¥À¥ó¥¹ÍÙ¤Ã¤Æ²¿¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤â¤¦¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊÒ²¬»á¤Ë¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢ËÜÈÖ¤ÇÁ´ÎÏ¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÊüÁ÷¤ò¸«¤¿¤é¡¢·ë²ÌÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÀ¸·üÌ¿ÍÙ¤ë¤È¤Ê¤¼¤«ÌÌÇò¤¯±Ç¤ê¡¢ÁêÊý¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ÇÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¾Ð¤¤¤Î·Á¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¡È¤Á¤ã¤ó¤ÈÍÙ¤ë¤³¤È¤ÇÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤À¡£
¡üºÇ¸å¤Î°®¼ê¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë³«Êü´¶¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤¿¤¾¡×
¶áÇ¯¡¢¥×¥í¤ÎÀ©ºî¼Ô¤È¤·¤Æ¡ÈÌÌÇò¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¸ÀÍÕ¡É¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹ÖµÁ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÒ²¬»á¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥Õ¥¡¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ã¡ÖÉ¬»à¤Ë¤Ê¤ì¤ë¾õ¶·¡×¤Ë¡ÖÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¡×¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Î¡Ö´îÅÜ°¥³Ú¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬¾Ð¤¤¤È´¶Æ°¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ä¤ÈÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
²¬Â¼¤Ï¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¤³¤È¤Ï·×»»¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤Î»þ(¢¨)¤Ê¤ó¤«¥é¥ê¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»î¹ç·Á¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥µ¡¼¥Ö¤¬Æþ¤é¤Ê¤¯¤Æ10Ê¬¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¡È¤³¤ì¤É¤¦¤¹¤ó¤Î?¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Ã¤«¤é¤º¡¼¤Ã¤È¥µ¡¼¥Ö¤ÎÎý½¬¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î´Ö¤º¤Ã¤ÈÊÒ²¬ÈôÄ»¤¬¥¦¥í¥¦¥í¤·¤Æ¤Æ¡È¤Á¤ã¤ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤ÆÎý½¬¸«¤Æ¤ë¤¾¡É¤Ã¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É(¾Ð)¡£¥Þ¥é¥½¥ó¤Î»þ(¢¨)¤â¡¢¡È1km7Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤é¥³¥ó¥È¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡È¿®¹æÂÔ¤Á¤Ï?¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡È¤ó¡Á¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ê(¾Ð)¡×¤È¡¢¡ãÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡äÃæ¤Ç¡ãÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ä¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
(¢¨)¡Ä¾¾²¬½¤Â¤¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢¿ù»³°¦¤È¥Æ¥Ë¥¹ÂÐ·è(2008Ç¯10·î4ÆüÊüÁ÷)¤È¡¢Ç¯±Û¤·ÆÃÈÖ¤Ç42.195km¤Î¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï(1999Ç¯12·î31ÆüÊüÁ÷)
¾¾²¬½¤Â¤¤Î·ã¤·¤¤»ØÆ³¤Ç¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÀÄ¥¸¥ã¡¼¥¸¡£·ê¤¬¶õ¤¤¤¿º¸É¨ÉôÊ¬¤¬Êä½¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÊÒ²¬»á¤ò¿®Íê¤·¤ÆÂÇ¤Á¹þ¤à¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤¿¤¾¡×¤È¤¤¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤»×¤¤¤«¤é¡£
¡ÖËè²ó¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ÎËÜÈÖ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡È¤Ï¤¤OK¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Ã¯¤â¡ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡É¡¢¡È¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡É¤ÈË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢ÊÒÉÕ¤±¤ò»Ï¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤ÇÊÒ²¬ÈôÄ»¤¬ÌÛ¤Ã¤Æ¥¹¡¼¥Ã¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢°®¼ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«?¡É¤È¤âÊ¹¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ï¡È¤¢¤Ê¤¿¤Î»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡¢³«Êü´¶¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÈôÄ»¤µ¤ó¤¬¡È²¬Â¼Î´»Ë¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç?¡É¤Ã¤Æ´üÂÔ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤ä¤ì¤ÐÀäÂÐÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡×
¤½¤Î¸å¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¼«Âð¤Ëµ¢¤ê¡¢È¯Ë¢¼ò¤È¥Á¡¼¥º¤Ç¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÆÈ¿È»þÂå¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡£¤À¤¬¡¢ÊüÁ÷¸å¤ÎÈ¿¶Á¤ÏËè²óÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥ª¥«¥¶¥¤¥ë¤Î»þ(¢¨)¤Ï¤¹¤´¤¤¥â¥Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥Ñ¥Ö¤Ç¡È¤ª¤ª! ¥ª¥«¥¶¥¤¥ë!¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¥¥¹¤Ç¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×¤È¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÅØÎÏ¤ÏÊó¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
(¢¨)¡ÄEXILE¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÈô¤ÓÆþ¤ê½Ð±é(2007Ç¯10·î6ÆüÊüÁ÷¡¢2013Ç¯10·î12ÆüÊüÁ÷)
¡û¡Ø¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡Ù½ªÎ»¸å¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥Ó¤Î¸½ºßÃÏ
ÌðÉô¤Ï¡ÖÊÒ²¬ÈôÄ»¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢²¬Â¼Î´»Ë¤Ë¤·¤«¸«¤»¤Ê¤¤´é¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£²ó¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ÇÈôÄ»¤µ¤ó¤âÇ®ÎÌ¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤è¤ê½Ð¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¡£ÌðÉô¤¬ËÜÈÖ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¹¤ëºÇÃæ¤Ï¡¢ÊÔ½¸¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÊÒ²¬»á¤¬¤É¤ó¤É¤óÌðÉô¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤â½¾Íè°Ê¾å¤ÎÇ®ÎÌ¤ò´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤À¡£
ÌðÉô¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ø¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡Ù½ªÎ»¸å¤Î¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤í»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÊÒ²¬»á¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤Î¿¿°Õ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÂ¤Ã¤Æ¤ë¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ÎÈÖÁÈ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆÃÈÖ¤Ç¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ÎÌÚÍü·ûÉð¤¬¡¢¡Ø¾Ð¤¦¸¤¡Ù¤Ç¥³¥ó¥È¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤ÎÆî¸¶À¶Î´¤È¡¢¥³¥ó¥È¤òºî¤êÂ³¤±¤ë»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¤Ë¡Ö¡Ø¿©¤ï¤º·ù¤¤¡Ù¤ÇÈÓ¿©¤Ã¤Æ¤Ð¤Ã¤«¤Ç¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó!¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌðÉô¤Ï¡Ö·ûÉð¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¶¦´¶¤¹¤ë¡£
18Ç¯3·î¤Î¡Ø¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡Ù½ªÎ»Ä¾¸å¡¢µÈËÜ¶½¶È¤Î²¬ËÜ¾¼É§¼ÒÄ¹¤È²ñ¿©¤·¤¿ºÝ¡¢²¬Â¼¤Î¡È¤á¤Á¤ã¥¤¥±¥í¥¹¡É¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¡Ö¡Ø¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Ç¤ª¾Ð¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÈÖÁÈ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÍ×Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÌðÉô¡£¤½¤³¤«¤é7Ç¯¤ÎºÐ·î¤¬·Ð¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤½¤Î´ê¤¤¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö·ë¶É¡¢É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡Ù¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¼Â´¶¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
ÀèÇÚ¤¿¤Á¤â¡È»É·ã¡É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ÏºòÇ¯¡¢29Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë2¿Í¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤â11·î¤«¤é¿·¤¿¤ÊÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£
¿Þ¤é¤º¤â¡¢µÈËÜ¤ÎÀèÇÚ¤ÈÆ±»þ´ü¤ËÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌðÉô¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ä¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë½ñ¤«¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç(¾Ð)¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
