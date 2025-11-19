和央ようか、骨折を含む負傷「現在、治療に専念」所属事務所が発表 ディナーショー中止へ
元宝塚歌劇団の男役トップスターで俳優の和央ようか（57）が、骨折を含む負傷のため予定していたディナーショーを中止とする。所属するイマージュエンターテインメントが19日、公式インスタグラムで報告した。
【画像】婚約者と2ショットの和央ようか（写真は2015年）
投稿で「和央ようか ディナーショー2025 中止のお知らせ」と題し、「この度、和央ようかが骨折を含む負傷のため、一定期間の治療と安静が必要との診断を受けました」と説明。「スタッフ・関係者一同で協議を重ねた結果、誠に残念ではございますが、下記公演を中止とさせていただくことを決定いたしました」とし、11月22日の東京公演、12月14日の大阪公演を中止とすると伝えた。
続けて「本公演を楽しみにお待ちいただいていた皆様に、ご心配とご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。また、関係各所の皆さまにも多大なるご迷惑をおかけしましたことを併せて深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
チケットの払い戻し等も案内。和央について「現在、治療に専念しております。また皆さまにお会いできる機会をご用意できるよう、状況を見ながら調整を進めてまいります」とつづった。
今後の予定は「改めてご連絡させていただきます」などと説明し「改めまして、ご迷惑とご心配をおかけしますこと、深くお詫び申し上げますとともに、ご理解を賜れますと幸いです」と締めくくった。
和央は2月15日生まれ、大阪府出身。元宝塚歌劇団74期生。1988年、『キス・ミー・ケイト』で初舞台を踏む。宙組トップスターとして活躍。05年の退団後、俳優として舞台『シカゴ』や映画などに出演した。
【画像】婚約者と2ショットの和央ようか（写真は2015年）
投稿で「和央ようか ディナーショー2025 中止のお知らせ」と題し、「この度、和央ようかが骨折を含む負傷のため、一定期間の治療と安静が必要との診断を受けました」と説明。「スタッフ・関係者一同で協議を重ねた結果、誠に残念ではございますが、下記公演を中止とさせていただくことを決定いたしました」とし、11月22日の東京公演、12月14日の大阪公演を中止とすると伝えた。
チケットの払い戻し等も案内。和央について「現在、治療に専念しております。また皆さまにお会いできる機会をご用意できるよう、状況を見ながら調整を進めてまいります」とつづった。
今後の予定は「改めてご連絡させていただきます」などと説明し「改めまして、ご迷惑とご心配をおかけしますこと、深くお詫び申し上げますとともに、ご理解を賜れますと幸いです」と締めくくった。
和央は2月15日生まれ、大阪府出身。元宝塚歌劇団74期生。1988年、『キス・ミー・ケイト』で初舞台を踏む。宙組トップスターとして活躍。05年の退団後、俳優として舞台『シカゴ』や映画などに出演した。