RIP SLYME『あちこちオードリー』来店 すべて語り尽くす
きょう19日放送のテレビ東京系『あちこちオードリー』（後11：12）では、25周年イヤーのRIP SLYMEが来店する。世代直撃のオードリーが大興奮となる中、誰も知らない結成初期の裏話から、謎に包まれたプライベートまで、すべて語り尽くす。
【番組カット】本性が明らかになる!?ロングコートダディ・兎
実は“あちこちオードリー” の大ファンだという RYO-Z。『楽園ベイベー』の名フレーズ「シートバック、リラックスでふかすこのシガー」を書いていた当時、実は無免許だった（？）ことなどが明らかに。
地元の仲間で始めたRIP SLYMEの、知られざる下積みバイト時代。そして武道館アーティストへ。爆売れで環境が激変した当時の戸惑いを赤裸々に振り返る。さらに、8年ぶりの活動再開で生まれた“おじさんならではの悩み”とは。ILMARI「子ども乗せて自転車で走ってる俺、見られても別にイイ」など、HIPHOPスターの意外すぎる素顔が続々登場する。
【番組カット】本性が明らかになる!?ロングコートダディ・兎
実は“あちこちオードリー” の大ファンだという RYO-Z。『楽園ベイベー』の名フレーズ「シートバック、リラックスでふかすこのシガー」を書いていた当時、実は無免許だった（？）ことなどが明らかに。
地元の仲間で始めたRIP SLYMEの、知られざる下積みバイト時代。そして武道館アーティストへ。爆売れで環境が激変した当時の戸惑いを赤裸々に振り返る。さらに、8年ぶりの活動再開で生まれた“おじさんならではの悩み”とは。ILMARI「子ども乗せて自転車で走ってる俺、見られても別にイイ」など、HIPHOPスターの意外すぎる素顔が続々登場する。