4人組バンド「ポルカドットスティングレイ」は19日、公式サイトを更新。21日に開催する長崎公演について、ギターのエジマハルシが体調不良のため出演を見送ると発表した。

バンドの公式サイトで「メンバーのエジマハルシが体調不良のため病院にて検査を行ってもらいました結果、「ポルフェス102 #逆鱗 に触れるワンマン」長崎公演の出演を見送らせていただくことになりました」と報告。「長崎公演へご来場予定の皆様にはご迷惑ご心配をお掛けします事を深くお詫び申し上げます」と謝罪した。振替公演、払い戻しの対応はないという。

「各メンバーの出身地でもある九州という特別な地での公演をやり切りたい、九州を盛り上げていく力になりたいという想いがあります。長崎公演の中止という選択肢もございましたが、メンバー、スタッフにて協議検討の結果、公演を中止することなく雫、ウエムラユウキ、ミツヤスカズマの3名は変わらず出演する形で開催することを決定いたしました」とも伝えた。

22日の福岡公演については「エジマハルシの出演につきましては、これからの体調の回復具合と慎重に向き合いながら、後日、改めてお知らせさせていただきます」とした。

エジマのコメントも掲載され「僕の体調不良によりファンの皆、メンバースタッフへご迷惑おかけしてすみません。とても悔しいですが、福岡公演には復活できるように今は回復に最善を尽くしたいと思います」と伝えた。