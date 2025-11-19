タレントでモデルのpeco（30）が19日までに自身のインスタグラムを更新。息子とディズニーランドを訪れたことを明かした。

pecoは「今朝息子と、「なにかをたのしみに今日もがんばろう」って話していたとき、息子が『学校のあとディズニー行きたい！』と言ってくれたので… 17:00からのパスでランド行ってきた！すべて息子の行きたいところやりたいことで過ごした3時間やったけど、アトラクションはスターツアーズとカントリーベアシアター、そしてシューティングゲーム、あとはひたすらゆっくりポップコーンやらフードを食べ、クリスマスのデコレーションに癒されお散歩して帰るというのんびりな過ごし方」と明かし、ミニーマウスのカチューシャをつけた姿を披露。

さらに、「毎日生きてりゃうまくいかないやりたくない、そんな気持ちになることはこどももおとなもあるけれど、ごきげんになれてパワーを充電できる方法を自分自身でわかっていれば、それが絶対自分の味方になる :) （わたしの場合はディズニーに行くこととソファで溶けること）」「息子がこうして、学校から帰ってきて疲れてるはずでも、それでもディズニーに行きたいと思うなら、そしてその時間が息子の癒しになりパワーになるなら、何度だって連れてってあげたい」とつづり、「しかも今日は愛するミッキーとミニーのお誕生日やったから、会えはしなかったものの、ディズニーに行けて幸せやったな〜P.S.はじめてMickey flight jacketも着て行けてうれしすぎた」とコメントした。

この投稿にフォロワーからは「息子さんと素敵な時間過ごせましたね」「素敵な家族時間」「お洋服もめっちゃ似合ってるよ」「息子さんの、やりたい事すべてやってあげると言う考えのぺこちゃんに感動」「pecoちゃんはホント素敵なママです」「素敵な言葉とディズニーのおすそ分けをありがとう」などのコメントが寄せられた。