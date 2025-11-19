タレント中丸雄一（42）が19日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、過去に受けたオーディションについて明かした。

「Snow Man」目黒蓮が「SHOGUN 将軍」シーズン2のオーディションに合格し、ハリウッド進出を果たすとの記事を番組で紹介。中丸はMC垣花正から、「デビューした後、オーディションを受けたりは中丸君もやるんですか？」と質問をぶつけられた。

中丸は「デビューの後はあんまり記憶がないので、なかったかもしれないですけど」と答えつつ、「研修生のころは結構、いろんなオーディションを受けましたね」と説明した。

具体的に受けたものを聞かれ、「『進め！電波少年』？『進む！電波少年』とか」と、具体的な番組名を答えた。「進め！電波少年」は日本テレビで92年から放送されたバラエティー番組で、アポなしで著名人に会いに行ったり、数カ月かけて世界をヒッチハイクする旅など、攻めまくった企画が大人気で、社会現象にもなった。

中丸は自分が受けたオーディションの企画について明かした。「1年間、タイに修業に行くみたいな企画で…」。まさかの企画に、スタジオには大きな笑い声が起きた。

ヒッチハイク旅や、部屋にこもって雑誌等の懸賞金に応募し続けるなど、とにかく長期間拘束する企画が多かった同番組。MC大島由香里が「あれ、オーディションなの？」と目を丸くすると、中丸は「質疑応答、Q＆Aみたいなのをして、音楽なしで踊らされた記憶はありますね。“ちょっと踊ってみて”って」と振り返った。

中丸の記憶では、その企画自体が頓挫して、実現しなかったという。ただ「もし仮にそれが決行されて行っていたら、その後KAT−TUNのグループが結成されていたので、そっちに行っていればそう（KAT−TUNのメンバー）じゃなかったなというのは、今思えばありますね」と、運の巡り合わせに驚いていた。