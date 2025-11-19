news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「妹が証言『教団が家庭を破壊』 山上徹也被告の裁判」のニュースについてお伝えします。

◇ ◇ ◇

山上徹也被告（45）の裁判員裁判。

18日に続き、山上被告の妹がパーティションで囲われた状態で証人尋問に臨みました。

「私たちは“統一教会”に家庭を破壊された」

「私のように親が（教団に）入って困っている子供の相談窓口は見つけられなかった」

「本当に合法的な方法ではどうすることもできなかった」

3年前、安倍晋三元総理を銃撃し、殺害した罪などに問われている山上被告。

母親は「世界平和統一家庭連合」、いわゆる“統一教会”に多額の献金をしていて、それが事件にどう影響したかが裁判の大きな争点になっています。

19日の裁判で、山上被告の妹は母親が献金に執着していた様子を涙ながらに語りました。

「母親が『お金をくれ』と腕にしがみついて、20〜30メートル歩いて、みじめで恥ずかしかった」

「母親が私に連絡してくるのは、 金の無心をする時だけだった」

「私に関心がないくせに、偉そうに『払え』と言ってきて腹が立った」

「この人は私の母じゃないと思った。母のふりをしている」

20日は、山上被告への被告人質問が行われる予定です。