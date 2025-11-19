『ワイド！スクランブル』のコメンテーターとしてもお馴染みの杉村太蔵（46）が、11月19日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。テニスで国体優勝経験のある杉村が、3人の子どもたちとの夢を語る場面があった。

【映像】「アァ！」声を出して見事なサーブを打つ杉村太蔵（実際の映像）

杉村は北海道旭川の出身で、祖父はテニス好きが高じて近所にテニスクラブを作り、父もインターハイに出場した名プレイヤーだった。杉村自身も高校3年生の時にテニスで国体優勝を飾っている。

杉村は3人の子どもを持ってからの夢は、「いつか子どもと一緒にテニスをすること」であった。「上の子が誕生したときは、生まれてすぐ赤ちゃん用のラケットやボールで遊ばせて、『大きくなったら一緒にテニスやろう』ってずっと言っていたら、中学でバスケ部入りました」と明かす。

そこから「あまり押し付けちゃいけないな…」と反省し、2番目の子については、「小学校3年生から、一緒に近所の公園をランニングするようにした。一緒に走ることから始めたら、中学で陸上部入りました。なかなかうまくいかないもんですね」と振り返った。

一方、しばらくテニスから遠ざかっていた杉村だが、3年前から再開し、試合に参加しているという。「毎日新聞社さんが主催してる『毎日テニス選手権』に出さしていただくことになって、おかげさまで、3年目の挑戦で準優勝だったんです」と喜びをあらわにする。

今はコーチをつけ本格的に練習し、「46歳ですけど、だんだん上達してくる。これがもう嬉しくて…」「いくつになっても、教えていただくことが重要だとよくわかりました」という。

準優勝したことについて、家族からの反応は「1回戦突破したこともびっくりしてたんですよ。『すごいじゃない！』って」と話す。そして杉村は、3人の子どもたちと「社会人になったら一緒に（テニスを）プレーしたい」と顔をほころばせた。

（『徹子の部屋』より）