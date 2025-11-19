¶å½£¾ì½ê¤ÏÂçº®Àï¤Ë¡ÄÇÈÍð¤Î£±£±ÆüÌÜ¤Ë´ÛÆâÁûÁ³¡¡²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÏ¢ÇÔ¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤âÄËº¨£²ÇÔÌÜ¡¡Ë¾ºÎ¶´Þ¤á£³¿Í¤¬£²ÇÔ¤ÇÊÂ¤Ö
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡¦£±£±ÆüÌÜ¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡Á°Æü½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤ÏÎ´¤Î¾¡¤Ë°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÏ¢ÇÔ¡££±ÇÔ¤¬¾Ã¤¨¡¢£³¿Í¤¬ÊÂ¤ÖÂçº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÈÍð¤Î£±£±ÆüÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç¤ÎÎ¤¤ÏÎ©¤Á¹ç¤¤¤«¤éÎ´¤Î¾¡¤Î±¦¤Î¤Î¤ÉÎØ¤ÇÆÍ¤²¡¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ä¾¸å¤Î°ú¤Íî¤È¤·¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤º¤Ë¡¢Á°¤Î¤á¤ê¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¡£²£¹Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤ÎÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£Ï¢Æü¤ÎÇÈÍð¤Ë´ÛÆâ¤Ï¤É¤è¤á¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡£±ÇÔ¤À¤Ã¤¿´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÁ°Æü¤ËÂç¤ÎÎ¤¤«¤é¶âÀ±¤ÇÀª¤¤¤Ë¤Î¤ëµÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ë¡¢Î©¤Á¹ç¤¤¤ÇÆ§¤ß¹þ¤Þ¤ì°ìµ¤¤ËÆÍ¤½Ð¤µ¤ì¤Æ£²ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡µÁ¥ÎÉÙ»Î¤ÏÏ¢Æü¤Î±Ô¤¤Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤é¼ì·®À±¡££³ÇÔ¤ò¼é¤ê¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¡Ê£²ÆüÏ¢Â³¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¡Ë¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ß¤Þ¤é¤º¤Ë²óÅ¾¤Î¤¤¤¤ÆÍ¤ÃÄ¥¤ê¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾¡¤Ã¤Æ¤ë»þ¤ÏÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤ëÁêËÐ¤¬¤Ç¤¤Æ¤ë¡£»Ä¤ê£´Æü¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤¢¤È£²ÈÖ¡×¤È¡¢½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤Ç¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡²£¹ËË¾ºÎ¶¤Ï²¦Ë²¤ò´ó¤êÅÝ¤·¤Æ£µÏ¢¾¡¡££²ÇÔ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÂç¤ÎÎ¤¡¢°ÂÀÄ¶Ó¡¢Ë¾ºÎ¶¤¬£²ÇÔ¤ÇÊÂ¤Ö·Á¤Ë¡££³ÇÔ¤Ç»þ¼ÀÉ÷¡¢¶ÓÉÙ»Î¡¢µÁ¥ÎÉÙ»Î¤Î£³¿Í¤¬ÄÉÁö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤ÏÂçº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç´Ø¶×ºù¤Ï²¤¾¡ÇÏ¤ò°ú¤Íî¤È¤·¤Æ£´Ï¢¾¡¡££¶¾¡£µÇÔ¤È¤·¡¢ÇòÀ±¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¡Ú£¹¾¡£²ÇÔ¡ÛÂç¤ÎÎ¤¡¢°ÂÀÄ¶Ó¡¢Ë¾ºÎ¶
¡¡¡Ú£¸¾¡£³ÇÔ¡Û»þ¼ÀÉ÷¡¢¶ÓÉÙ»Î¡¢µÁ¥ÎÉÙ»Î