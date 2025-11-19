令和ロマン・くるまが、フジテレビで6年間アルバイトをしていたことを告白。その経験で学んだ「プロの気配り」について語った。

【映像】浜田の楽屋に用意していたもの

11月19日配信のABEMAオリジナルドキュメンタリー『世界の果てに、くるま置いてきた』のABEMAビデオ限定動画では、バングラデシュ国内をバスで移動中のくるまと番組ディレクターの会話を公開。この中で、くるまは現地で売られているペットボトルのサイズについて、「全部ちょうどよくないですか？」と、その実用性を評価。特にコーラのような飲み物は少し小さいバングラデシュサイズがいいとし、ディレクターも「絶対毎回残りますもんね」と同意した。

くるまは、日本のテレビ局のケータリングで用意されるペットボトルは水も含めて「全部ちょっと大きい」と指摘。このテレビ局のケータリングの話題から、自身の過去のバイト経験について語り始めた。

くるまは「俺、フジテレビでバイトしてる時、めちゃくちゃケータリング作ってましたからね。6年もやってくると分かってくる」と語り、その中でも、ダウンタウン・浜田雅功の楽屋準備には独特なルールがあったと告白。「浜田さんの楽屋にはこれを入れるとか（ある）。週刊誌2冊入れるんですけど、ちゃんと浜田さんの記事が載ってないか先にチェックするんですよ」と、細心の注意を払っていたことを明かした。

この6年間のアルバイト経験は、くるまにとって非常に大きな財産となったといい、「すげえやりがいあったな。あれに全部教えてもらいました」と振り返り。「一通りの社会人のマナーというか。電話対応とか。最初は震えながらやってましたもん。あれのおかげで声がデカくなった。やっぱ仕事の時って緊張してるじゃないですか。でも、バイトしてたから全然平気でしたね」と緊張への耐性がついたと明かした。