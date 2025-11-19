1972Ç¯¤ÎµÙ²ËÃæ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿Í§¿Í4¿Í¤Î¼Ì¿¿¡¢50Ç¯°Ê¾å¸å¤ËºÆ¸½¡¡±Ñ
¡ÊCNN¡ËÏÓ¤òÁÈ¤ß¤Û¤Û¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢³¤ÊÕ¤ÎÍ·ÊâÆ»¤òÊâ¤¯4¿Í¤Î¼ã¤¤½÷À¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤È¥Ó¡¼¥Á¥µ¥ó¥À¥ë¤òÍú¤¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤Ï1960Ç¯Âå¤Î¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥³¥ë¥»¥¢¤é¤·¤¼Ö¤¬¸«¤¨¤ë¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤ä¾Ð¤¤À¼¤Ê¤É¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿ÉáÊ×Åª¤Ê´î¤Ó¡¢¼ã¤µ¡¢ËÁ¸±¤¬¤â¤¿¤é¤¹´¶³Ð¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤ë¥Þ¥ê¥ª¥ó¡¦¥Ð¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¤µ¤ó¡¢¥¹¡¼¡¦¥â¥ê¥¹¤µ¤ó¡¢¥¥ã¥í¥ë¡¦¥¢¥ó¥¹¥Ö¥í¤µ¤ó¡¢¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥Ø¥ê¥¦¥§¥ë¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢50Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë±Ñ¥Ç¥Ü¥ó½£¥È¡¼¥¡¼¤òÎ¹¹ÔÃæ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë4¿Í¤ÎÍ§¾ð¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¼Ì¿¿¤òºÆ¸½¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥â¥ê¥¹¤µ¤ó¤ÏCNN Travel¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¾ÝÄ§Åª¤Ê¼Ì¿¿¡×
Åö»þ4¿Í¤Ï17ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¥â¥ê¥¹¤µ¤ó¤Îµ²±¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼Ì¿¿¤Ïµï¹ç¤ï¤»¤¿¼Ì¿¿²È¤Ë¤è¤Ã¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉËÌÉô¥Ï¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¹¤Ç°é¤Á¡¢¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿4¿Í¤Ï¡¢72Ç¯¤Î²Æ¡¢ÆîÀ¾Éô¥Ç¥Ü¥ó½£¤Ç¼Ú¤ê¤¿¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾Ð¤¤¹ç¤¤¡¢Æü¾Æ¤±¤·¡¢³¤ÊÕ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤¿1½µ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
50Ç¯°Ê¾å¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¤â4¿Í¤Ï¿ÆÍ§¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Þ¥è¥ë¥«Åç¤ä¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤òÎ¹¤·¡¢°ì½ï¤ËËÁ¸±¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¿¡£
ºòÇ¯¡¢4¿Í¤Ï70ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¤¿¤á¡¢¸¶ÅÀ¤Î¥È¡¼¥¡¼¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ö¼ã¤¤º¢¤¤¤Ä¤â¡¢¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿¥È¡¼¥¡¼¤Ë¹Ô¤³¤¦¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö70ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë¹Ô¤¯·è¿´¤ò¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥¹¡¼¥¶¥ó¤¬¡¢17ºÐ¤Î¤È¤¤Ë»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òºÆ¸½¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤È¥á¥¢¥ê¡¼¤È¥Þ¥ê¥ª¥ó¤Ï¤¢¤Þ¤ê¾è¤êµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¥¢¥ó¥¹¥Ö¥í¤µ¤ó¡Ë
70Ç¯Âå½é¤á¤ËÃå¤Æ¤¤¤¿Éþ¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÉþ¤òÃå¤ë¤³¤È¤Ë¤¿¤á¤é¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¥Ð¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦¡Ö¥¹¥«¡¼¥È¤ä¥É¥ì¥¹¤ÏÃå¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë
Î¹¹Ô¤Ï10·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¤ÏÅà¤¨¤ë¤Û¤É´¨¤¤¡×¤È¥¢¥ó¥¹¥Ö¥í¤µ¤ó¤Ï»×¤¤¡¢·üÇ°¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¥â¥ê¥¹¤µ¤ó¤¬3¿Í¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ë¤½¤ì¤Û¤É»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼Ì¿¿¤ÎºÆ¸½¤Ï¡¢70ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¤¡¢²¿½½Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤ëÍ§¾ð¤Ë´¥ÇÕ¤¹¤ë³Ú¤·¤¤ÊýË¡¤À¤ÈÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤¿¡£
4¿Í¤Ï²¿»þ´Ö¤â¤«¤±¤Æ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÎÃæ¸ÅÉÊÈÎÇä¤òÃµ¤·¡¢Åö»þ¤ÎÉþÁõ¤Ë»÷¤¿Éþ¤òÃµ¤·¤¿¡£
µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð4¿Í¤Ï¥È¡¼¥¡¼¤Î¸ø½°¥È¥¤¥ì¤ÇÅßÊª¤Î¥³¡¼¥È¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¡¢¥µ¥Þ¡¼¥É¥ì¥¹¤ÈÌÀ¤ë¤¤¿§¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃåÂØ¤¨¤ÎºÇÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Ã¤µ¤ÎÁÏÂ¤À¤âÈ¯´ø¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥ó¥¹¥Ö¥í¤µ¤ó¤Ï¥·¥ã¥Ä¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤¡¢¡Ö¿þ¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤¿¡×¡£¸ß¤¤¤ËÃåÂØ¤¨¤äÈ±¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¼êÅÁ¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Û¥Æ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢4¿Í¤Ï¼Ì¿¿¤¬»£¤é¤ì¤¿Àµ³Î¤Ê¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£Î¹¹Ô¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤ÎÍ§¿Í£²¿Í¤¬¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¡£
ºÆ¤ÓÊâ¤¤Ê¤¬¤éÏÓ¤òÁÈ¤ß¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ëºÆ¸½¼Ì¿¿¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¼Ì¿¿¤òÊÂ¤Ù¡¢4¿Í¤Ï¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö´¶Æ°¤·¡¢´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥â¥ê¥¹¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¥Ð¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼Ì¿¿¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ËÂçÊÑËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Ø¥ê¥¦¥§¥ë¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ¹â¤ÎÃç´Ö¤È¤Î³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¼Ì¿¿¤òºÆ¸½¤·¤¿¤¢¤ÎÆü¤â¡¢º£¤Ç¤ÏÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¡×¤È¥¢¥ó¥¹¥Ö¥í¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Í§¾ð¤Î¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡×
¥È¡¼¥¡¼Î¹¹Ô¤«¤é¿ô½µ´Ö¸å¡¢4¿Í¤Ï2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È¥¢¥ó¥¹¥Ö¥í¤µ¤ó¤ÎÉ×¤¬½ñ¤¾å¤²¤¿µ»ö¤ò¡¢¥¦¥§¥¹¥È¡¦¥è¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¤ÎÃÏ¸µ»æ¥Ï¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¹¡¦¥¯¡¼¥ê¥¨¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£Æ±»æ¤Ïµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¡¢Â¾¤ÎÃÏÊý»æ¤Ë¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¹¤Þ¤ê»Ï¤á¤¿¡£
ËèÆü¤É¤³¤«¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¥â¥ê¥¹¤µ¤ó¤Ï¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¥Ø¥ê¥¦¥§¥ë¤µ¤ó¤â¡ÖÂ¿¤¯¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢Åê¹Æ¤Ë¡ØÏ·¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é»ä¤¿¤Á¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡Ù¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
4¿Í¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎºÆ¸½¼Ì¿¿¤¬¡¢Â¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¿ÆÍ§¤È¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¼Ì¿¿¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸Å¤¤Í§¿Í¤ËÅÅÏÃ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤µ¤¨¤âÍ¿¤¨¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Í¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥â¥ê¥¹¤µ¤ó¤Ï¡¢²¿½½Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤êÍ§¿Í¤È¸òÎ®¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤ë¤Ë¤Ï¡Ö»þ´Ö¤òºî¤ë¡×¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¤È¸ì¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î»þ´Ö¤ò²ÈÂ²¤ËÈñ¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÍ§¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤òºî¤ë¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£Ç¯¤ò¼è¤ê¡¢»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÁý¤¨¤ë¤Û¤É¡¢Í§¿Í¤ËÈñ¤ä¤¹»þ´Ö¤ÏÁý¤¨¤ë¡×
º£¤Ç¤â¥Ð¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¤µ¤ó¡¢¥â¥ê¥¹¤µ¤ó¡¢¥Ø¥ê¥¦¥§¥ë¤µ¤ó¤ÏÈæ³ÓÅª¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥ó¥¹¥Ö¥í¤µ¤ó¤ÏÂçÈ¾¤Î»þ´Ö¤ò¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£4¿Í¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥ê¤ÇÉÑÈË¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢Äê´üÅª¤Ë¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¸½ºß4¿Í¤Ï¿ô½µ´Ö¸å¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎºÆ²ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¼¡¤ÎÎ¹¹Ô¤Î·×²è¤Ë¤âË»¤·¤¤¡£
4¿Í¤ÏÍ§¾ð¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Î¥º§¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÁÓ¼º¡¢Ç¯Ï·¤¤¤¿¿Æ¤Î²ð¸î¤Ê¤É¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ëº¤Æñ¤Ê»þ´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¿4¿Í¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ËÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤É²¿¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È¤½¤Î½Ö´Ö¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¿´¤«¤éµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¥¢¥ó¥¹¥Ö¥í¤µ¤ó¡£¡Ö¤³¤ì¤¬¤³¤ÎÍ§¾ð¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤À¡×¡Ê¥Ð¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¤µ¤ó¡Ë
¡þËÜµ»ö¤Ï2024Ç¯12·î7Æü½é½Ð¤Îµ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£