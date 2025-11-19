木村拓哉が、11月20日18時25分より放送される『秋山ロケの地図』2時間半SP（テレビ東京）に出演する。

本番組は、事前に設置した巨大な白地図に“秋山竜次（ロバート）に行って欲しいスポット、会って欲しい人”を町の人に書き込んでもらい、後日実際に秋山がその地図だけを頼りに町を巡るロケ番組。今回はテレビ東京のバラエティに単独初出演となる木村をゲストに迎え、千葉県 九十九里町を巡る。

木村は「番組が好きだから」という理由で出演を快諾したというが、本番組ではこれまでの芸能人生でほぼやったことがないという長時間の“ガチロケ”を決行。そのうえ、番組側の忖度も一切なしという中で、果たして約9時間のロケをやり切れるのか。

木村は、「自分が行くロケはほぼ晴れる」というほど晴男を自認。しかし、当日の天候はまさかの雨だった。傘を手に始まりスタッフはピリピリするが、木村から「番組のルールだからしょうがないでしょ」と番組を熟知しているコメントが飛び出す。秋山も安堵するなか、1軒目に選んだスポットに向かい、そこでは木村が自らロケ取材を交渉する。すると店主は木村の突然の訪問に大興奮。幸先良いスタートと思われたが、まさかの取材NGという結果に。人生初の取材交渉がNGとなり、木村はガチロケの厳しさを思い知る。

さらに、番組名物の一般宅に向かうと、秋山のことを好きすぎる小学2年生との出会いが待ち受けていた。そんな男の子と木村は、まさかの曲を一緒に熱唱する。

そのほか、九十九里の名物キャラ姉妹に暴言を吐かれたり、小学校で児童たちと本気で鬼ごっこで遊んだり、カメラを渡され自撮りしながら乗馬で九十九里浜を散歩したりと、ここでしか見ることのできない“雑に扱われるスター 木村拓哉”の様子がオンエアされる。

【出演者コメント】

・秋山竜次（ロバート）

すごかったですね！ロケをどうやってやろうと思ってましたけど、楽しんじゃってました本当に。タクシーとかでも常にそばにいらっしゃると、やっぱりすごいなと思いましたね、冗談抜きで。 海辺で馬に乗ってアジアンスターになったり、色んなところに行きましたね。カメラを止めずにノンストップでがっつりロケをして、最高の思い出になりました！すごくディープなところも木村さんと一緒に行ってます！

・木村拓哉

たくさんの行き先を味わいたいし、体感したかったけど、今日はあいにくの雨だったので、それが機動力を無くしてしまった。ロケで雨ということがあまりなく、結構晴れのことが多いので悔しいです。 印象というか、いただく食事は味ががっつり目が多くて、だるまさんの1日が知ることができたのも大きかったですね（笑）見どころは、ジャージ姿で馬を操るアジアンスター！ いつどのタイミングで皆さんの町に「秋山ロケの地図」がお邪魔するか分かりませんが、もしお話を聞いたりとか、来るらしいよと聞いたら、ぜひ書き込みをお願いします！

【スタッフコメント】

・番組プロデューサー 株木亘（テレビ東京 制作局）

木村拓哉さんだからといって気負わず、普段通りにロケをやりました！側から見たら信じられないほど雑な扱いだったと思います。しかし、木村さんは逆に意気に感じてくれていたように思いました！ロケの終盤「せめて晴れの日にロケをやりたかったなぁ」と思っていたところ、木村さんから頂いた一言に・・・スタッフ一同ノックアウトされました！正直、惚れました。そんな木村さんに揺さぶられた感情が番組のラストカットに現れています。最後までじっくりご覧ください！

