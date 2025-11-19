１９日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比９９．３８ポイント（０．３５％）安の２５８３０．６５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２３．８０ポイント（０．２６％）安の９１５１．０４ポイントと４日続落した（ハンセン指数は約１カ月ぶりの安値）。売買代金は２１１４億２６４０万香港ドル（約４兆２２００億円）にやや縮小している（１８日は２４２１億１１６０万香港ドル）。

投資家の慎重スタンスが継続する流れ。中国経済の鈍化懸念がくすぶっているほか、米ハイテク株安が重しとなった。１８日の米株市場では、人工知能（ＡＩ）産業の過剰投資や関連銘柄の割高感が意識される中、ハイテク株比率の大きいナスダック指数が前日比１．２％安と続落。１０月上旬以来の安値を付けた。市場では、ＡＩブームを主導する半導体大手エヌビディアの業績動向に注目が集まっている。同社は１９日（日本時間２０日朝）、８〜１０月期決算を発表する予定。ＡＩ半導体の旺盛な需要は見込まれているものの、高い成長期待に応える業績内容が明らかにされるかが気がかりだ。同社の業績見通しは、ＡＩ関連銘柄全体に影響が及ぶとみられている。ただ、下値は限定的。中国の政策に対する期待感が根強く、指数は朝方、プラス圏で推移する場面があった。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、モバイル端末・自動車メーカーの小米集団（１８１０／ＨＫ）が４．８％安、電動工具メーカー大手の創科実業（６６９／ＨＫ）が２．８％安、新興ＥＶ（電気自動車）メーカーの理想汽車（２０１５／ＨＫ）が２．６％安と下げが目立った。小米に関しては、同社の７〜９月期決算が１２９％増益と堅調で、新規参入した電気自動車（ＥＶ）事業部門が四半期ベースで初めて黒字となったものの、ＥＶ事業の粗利益率が２６年に前年比で低下すると予測したことを嫌気している。

セクター別では、半導体が安い。蘇州貝克微電子（２１４９／ＨＫ）が４．４％、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が３．６％、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が１．４％、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が１．３％ずつ下落した。そのほか、クラウドやＡＩ技術の銘柄群も値を下げている。

医薬セクターもさえない。石薬集団（１０９３／ＨＫ）が２．１％安、中国神威薬業集団（２８７７／ＨＫ）が１．９％安、広州白雲山医薬集団（８７４／ＨＫ）が１．４％安、康希諾生物（６１８５／ＨＫ）が１．３％安で引けた。

半面、石油・石炭セクターはしっかり。中国石油化工（３８６／ＨＫ）が２．９％高、中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が２．１％高、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が１．２％高、中国中煤能源（１８９８／ＨＫ）が２．２％高、中国神華能源（１０８８／ＨＫ）が１．４％高で取引を終えた。

産金セクターも高い。中国黄金国際資源（２０９９／ＨＫ）が８．２％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が６．４％、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が５．６％、赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が５．２％ずつ上昇した。

本土マーケットは４日ぶりに反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．１８％高の３９４６．７４ポイントで取引を終了した。石油・石炭が高い。銀行・保険、産金・非鉄、軍需産業、海運なども買われた。半面、不動産は安い。医薬、ハイテク、自動車、インフラ建設株も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）