アイドルグループ「timelesz」の篠塚大輝（23）の口から飛び出した爆弾発言への非難の声がやまない。11月18日放送の「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演した際、一発ギャグを求められ、童謡「大きな古時計」の替え歌として「おじいさんに、トドメ〜♪」と歌唱。スタジオには苦笑いが広がった。

このシーンが流れるや、篠塚はネットで炎上。批判の声を上げているのはtimeleszファンが中心だが、そうした声には「特徴的な要素がある」と指摘するのは週刊誌芸能記者だ。

「《ジュニア経験ない一般人が一気にテレビに出りゃあそりゃ調子乗って変なギャグかますわな》という具合に、篠塚さんにジャニーズJr.としての経験がないことを非難するものが目立ちます。篠塚さんは2024年から25年にかけて行われたオーディション『timelesz project』で新たに加入したメンバーで、要は“ジュニア”の下積み経験がないから“しつけ”がなっていないと言いたいのでしょう」

ちなみにジャニーズJr.は、旧ジャニーズ事務所時代にCDデビューしていなかったタレントの総称。現在のSTARTO ENTERTAINMENTでは「ジュニア」と改称されたが、研究生的な位置づけは従来のままだ。修行が足りないと言わんばかりの意見が目立つということだが、炎上が続くにつれ、timeleszファンとは別の勢力が篠塚を「評価し始めてもいる」というから驚きだ。

「旧ジャニーズ事務所に関しては、2023年に創業者の故・ジャニー喜多川氏による性加害が認定されていますが、『おじいさんに、トドメ〜』というフレーズを、《ジャニー喜多川の死後、彼の悪行が暴かれジャニーズ帝国は崩壊、まさに『動かないお爺さんにトドメが刺された』と言えるわけで》《『トドメ』っていままでの件をうっすら批判してるのかと思ったわ》と、気の利いた皮肉だと解釈する向きがあるんです。《新しい時代を作るという宣言の意味を込めてるのだとしたら？》と、本人に期待を寄せる声も上がり始めています」（前出の週刊誌芸能記者）

単なる失言かと思いきや、練りに練られた一言だった？

