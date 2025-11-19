巨人は昨18日、大リーグ挑戦を目指す岡本和真（29）のポスティング申請手続きを行ったと発表した。交渉期間はMLB機構が受理し、MLB30球団に公示してから45日間。年内にも移籍する球団が決定する見込みとなった。

となれば、巨人の今オフの最重要課題は、本塁打王3度、打点王2度の岡本の後継者探し──となるところだが、そんな大砲がそう簡単に見つかるはずもない。先のドラフトでは、野手ではなく、左投手の竹丸（鷺宮製作所）を1位指名した。

「打てる野手の立石（創価大=阪神1位）や佐々木麟太郎（米スタンフォード大=ソフトバンク1位）の指名を回避したのは、岡本の後釜探しも育成も見通しが立たないため、今季苦しんだ投手陣を徹底的に整備して、守り勝つ野球をやるしかないという阿部監督の意向です」（巨人OB）

そんな中、“来年の恋人”が躍動した。

明治神宮大会大学の部は昨18日の準決勝で、青学大（東都大学）が八戸学院大（東北3連盟）を8-2で下し、史上初の3年連続決勝進出。連覇に王手をかけた。最速154キロ右腕の鈴木泰成（3年）が先発。8回117球を投げ、5安打7奪三振2失点の危なげない投球で勝利に貢献した。この日の最速は149キロだった。

187センチ、79キロの大型右腕は、東海大菅生時代からドラフト上位候補だった。

さる球界関係者がこう言った。

「東京の高校の逸材ということで、巨人のスカウトは上位候補としてマークを続けていたが、高校2年冬に右肘を疲労骨折した影響から、最後の夏の西東京大会は本調子ではなく、本人が『プロへは大学から1位で行く』と青学大進学を決めた経緯がある。フォークのキレが良くて三振が取れる。1年時から登板していて、大学の先輩でドラフト1位でプロ入りした常広（広島）、下村（阪神）、中西（中日）より上との評価もあるくらい。来秋のドラフトを見据える巨人にとっては4年越しの恋人です」

来年のドラフト候補は高校生投手に逸材が多い。今夏の甲子園で「2年生四天王」と話題になった横浜・織田翔希、山梨学院・菰田陽生の両右腕と、沖縄尚学・末吉良丞、聖隷クリストファー・高部陸の両左腕である。

「夏の甲子園終了時の段階で、織田と末吉の評価が高かったが、巨人が来季もV逸するようなら、契約最終年の阿部監督はそのまま退任となることが濃厚。『新監督のためにも1位は即戦力を取ろう』となって、高校生を指名している場合ではなくなる可能性があります」（前出の関係者）

鈴木は完成度の高い即戦力投手だけに、巨人が来季コケた際の「救世主」としての位置付けのようだ。

