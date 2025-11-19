【2025秋ドラマ 注目美女の魅力と素顔】#7

本田望結

（全ての恋が終わるとしても／テレビ朝日系）

10月から放送中のドラマ「すべての恋が終わるとしても」（ABC制作・テレビ朝日系毎週日曜午後10時15分〜）に葵わかなが演じる主人公の元恋人の妹・大崎莉津役で出演しているのは、子役出身で現在21歳になった本田望結。

幼なじみに小学生時代からずっと片思いしていて、素直になれずに口が悪くなることもあるが心の中は素直で優しい女性を演じている。

2004年6月1日生まれ、京都府出身。7歳のときに高視聴率を記録した松嶋菜々子主演ドラマ「家政婦のミタ」（日本テレビ系）で長谷川博己の次女を演じて注目を集めた（長女役は忽那汐里、長男役は当時13歳だった中川大志）。

最近の出演作では、ヒロインを演じたドラマ「ふたりソロキャンプ」（TOKYO MXほか）、シリーズ第1作で主演した恒松祐里とバディーを組んだ今年6月公開の主演映画「きさらぎ駅 Re:」での好演が印象に残っている。

お笑い賞レースの決勝でアシスタントをつとめる女優といえば、「M-1」の上戸彩、「R-1」の広瀬アリスがおなじみだが、関西ローカルで中継されている「ABCお笑いグランプリ」では2023年から3年連続で山里亮太とともに本田望結が司会を担当していることは、関西以外の人にはあまり知られていない。

彼女は10代からバラエティーでも活躍して、天真爛漫で明るい女の子というイメージが強かった。

オスカープロモーション所属の女優が一堂に会する晴れ着撮影会というマスコミ向けのイベントが毎年行われていて、約10年前に取材したことがある。その年は武井咲、小芝風花（現在はトップコートに移籍）、高橋ひかるらが参加していたが、お姉さんたちに交じって、ひときわ元気なのが本田望結だった。彼女の笑い声が楽屋から聞こえてきて、ヘアメークのスタッフが「元気な声が聞こえてくると思ったら、やっぱり本田さんでしたね」と言っていたのを今でもよく覚えている。

20代になって、今回のドラマでは不器用でクールな役を大人っぽく好演していて、「本田望結の新境地」としてネット上でも話題を集めている。しかし、彼女の女優としての基礎成分が天性の「明るさ」であることは、今後も変わらないだろう。

本田望結は芦田愛菜、上白石萌歌、渋谷凪咲、平祐奈らと並んで、明るさを持ち味のベースにしながら幅広い役柄を演じることができる貴重な女優だ。その前向きな存在感の中から、元気なメロディーが聞こえてくる気がする。

（高倉文紀／女優・男優評論家）