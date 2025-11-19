広瀬すずさん、伊藤沙莉さん、オダギリジョーさんが出演する、サントリー「ザ・プレミアム・モルツ」のCM「プレモル子ちゃん」シリーズ第5弾が、11月24日（月・祝）から全国でオンエア開始します。

ニューヨークで忘年会、懐かしい同級生の話題に花が咲く

「ちびまる子ちゃんがプレミアムな大人になったら？」というオリジナルストーリーを描いた「プレモル子ちゃん」シリーズは、今年2月から放映をスタート。プレミアムなまるちゃん役を広瀬すずさん、プレミアムなたまちゃん役を伊藤沙莉さん、プレミアムな花輪クン役をオダギリジョーさんが演じています。

最新作となる「同級生の話」篇では、ニューヨークに住むプレミアムなたまちゃんの自宅を舞台に、3人がプレモルを片手に忘年会を楽しむ様子が描かれます。

「ズバリ！」「クックックックッ」あの口癖が飛び出す

見どころは、「あの頃のみんなは元気かなあ」というプレミアムな花輪クンのつぶやきから始まる、小学校時代の思い出話です。

突然、広瀬さん演じるプレミアムなまるちゃんが「ズバリ！丸尾くんにも会いたいでしょう！」と懐かしい同級生の口癖を披露。続いて伊藤さん演じるプレミアムなたまちゃんも、「クックックックッ…さくらさん、泡のおヒゲが」と野口さん特有の笑い方を真似します。

さらに「花輪クンは誰に会いたい？」という問いかけに、まるちゃんが「ズバリ！みぎわさんでしょう！」と割り込むと、花輪クンが思わず「かんべんしておくれよ〜」と苦笑い。当時の光景が目に浮かぶようなユニークなやり取りが続きます。

プレモル子ちゃん「同級生の話」篇（YouTube）

https://youtu.be/htPTuzU3ydg



撮影では丸尾くんのイントネーションを徹底再現

丸尾くんの口癖「ズバリ！」を再現するシーンでは、監督から「もう少し語尾を上げて」「“ズバリ”に抑揚をつけて」と、広瀬さんに細やかな指示が入ったとのこと。

広瀬さんは声色や抑揚の付け方を繰り返し練習し、伊藤さんとオダギリさんからお墨付きをもらうほどの仕上がりに。本番では監督が即座にOKを出したそうです。

また、伊藤さんが「さくらさん、泡のおヒゲが」というセリフを思わず「“口”のおヒゲが」と言い間違えてしまう場面も。3人とも大爆笑し、現場は和やかな雰囲気に包まれたといいます。

今年体験したプレミアムな出来事は？

撮影後のインタビューで「今年体験したプレミアムな出来事」を問われた広瀬さんは、「今年の前半はあまり作品に入っていなかったこともあって、お仕事とプライベートで海外に6か所ぐらい行って、いろいろな場所でいろいろなものを見られたことは、今思えばとてもプレミアムな時間だったなと思います」と振り返りました。

また、今年の年末の過ごし方を問われると、伊藤さんは、「昨年は紅白の司会をさせていただいて、本当に口から心臓が出そうなくらい緊張した年末だったので、今年はプレモルを飲みながら、ゆっくりお家で紅白を見て、あーだこーだ話しながらのんびり過ごしたいです」と、今年は“見る側”にまわりたいと告白。

オダギリさんは、「年末辺りに人間ドックを受けようと思っています。今までずっと逃げていましたが、決めないとなかなか行かないので」と、意外な決意を明かしました。