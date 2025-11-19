◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１１月１９日、栗東トレセン

王者の風格を感じる動きだった。マイルＧ１を３勝しているジャンタルマンタル（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）は坂路で２本目に追い切った。ぴたりと折り合い、スムーズに加速ラップを刻んでいくと、ラスト１ハロンは軽く促しただけで瞬時に反応。全体時計は５４秒１だったが、ラスト２ハロンから１３秒０―１１秒８と、一気に加速するあたりはさすがと言うほかない。「モニターで見ていても、最後の反応も良かったですし、乗っている人間も最高だと。整ったかなと思います」と高野調教師の口ぶりも滑らかだ。

前走の富士Ｓは半馬身差の２着。国内のマイル戦に限れば初黒星だった。「馬の成績に傷をつけてしまったのは申し訳なかった」とトレーナーは唇をかんだが、勝ち馬とは２キロの斤量差。前哨戦であることを考えれば悲観する必要は全くない。

レース後は直接、東京競馬場から宮城県の山元トレセンに放牧に出して、心身をリセット。「いい過ごし方をしたのか、メンタルも整っていますし、筋肉もはち切れんばかりです」といい状態で帰厩し、調整もしやすかった。

勝てば春秋マイルＧ１連覇だけでなく、牡馬が出走できる国内の芝マイルＧ１完全制覇。史上初の偉業となる。「ぜひ達成してあげたいというか、馬はしてくれるんじゃないかなと思います」と指揮官の言葉にも自然と力が入った。

先行できて、反応良く抜け出して完封するレース運びは、かつての名マイラー、タイキシャトルやモーリスをほうふつとさせる。「負ける選択肢はないという感じで、厩舎一同、そういう思いで挑んできました。やってくれると思います」。ここを勝ち切り、歴史的名馬に肩を並べる。（山下 優）