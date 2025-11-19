オープンワールド・アクションRPG「Horizon」シリーズ最新作となるMMORPG『Horizon Steel Frontiers』の制作が発表された。同作の開発は、韓国NCSOFTが手掛ける。

「Horizon」シリーズのコア要素を継承しMMORPG化

『Horizon Steel Frontiers』は、「Horizon」シリーズのIPを活用したMMORPG。「Horizon」シリーズの魅力のコアとなっているアクション性を継承し、その上でMMORPGジャンルに合わせた戦闘システムを構築するという。

『Horizon Steel Frontiers』アナウンス映像：

https://youtu.be/bN-NNgWIyIQ



現在公開されているブランドウェブサイトでは、ゲームの特徴を盛り込んだトレーラーと開発者インタビューが確認できる。トレーラー映像では世界観や大規模な戦闘など、ゲームの一端を確認できるので、本作に興味を持った人はチェックしておこう。なおブランドウェブサイトでは、今後さらなる情報が順次公開予定だ。

Horizon Steel Frontiers - NCSOFT：

http://hsf.plaync.com/

(執筆者: ガジェ通ゲーム班)