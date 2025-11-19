カフェ・ド・クリエとミニオンが福袋で初コラボ！数量限定のハッピーバッグ、事前予約開始したよ〜《販売は12月10日から》

カフェ・ド・クリエは、「＜ミニオンズ＞ カフェ・ド・クリエ ハッピーバッグ」の事前予約を2025年11月19日から開始しています。

12月10日から店頭とオンラインストアで販売開始

カフェ・ド・クリエは、「ミニオン」と初コラボした「＜ミニオンズ＞ カフェ・ド・クリエ ハッピーバッグ」を数量限定で発売します。

冬にぴったりのボアバッグに、日常使いしやすいポーチやメモ帳に加えて、商品引換券3枚と焼き菓子2種が入ったセットです。

事前予約は11月19日から店頭で開始し、12月10日から店頭とオンラインストアで販売開始。

ハッピーバッグの詳細は、以下の通り。

・ボアバッグ

冬にぴったりの柔らかなボア生地に、ミニオンのかわいいワッペンを添えたアイテム。

色はグレーとブラウンの2色展開で、好みに合わせて選べます。

ワッペンにはミニオンたちが楽しそうに過ごす様子が描かれています。

サイズは、約幅29cm×高さ38cm×マチ7.5cm（持ち手を含む）。

・ポーチ

丸型で、寄り添うミニオンたちの楽しい姿がデザインされています。

約幅15cm×高さ12cmと持ち歩きしやすい大きさで、コスメや文具などの小物を入れるのに最適です。

・メモ帳

ポーチと同じデザインで、ページをめくるたびに、仲良く並ぶミニオンたちの姿が見える、心が和むアイテムです。

大きさは、約幅8cm×高さ10cm。

・商品引換券3枚

カフェ・ド・クリエの人気メニューである「パスタ（単品）」「ケーキ（単品）」「からだハピネス(R)ドリンク（単品）」の3種に使えます。

商品引換券の対象は以下の通り。

【パスタ】

洋食屋さんのナポリタン

ヤリイカと大葉の博多明太子

揚げなすとほうれん草のボロネーゼ

3種チーズのカルボナーラ〜温泉たまごのせ〜

トリュフ香る合鴨と舞茸の和風しょうゆ仕立て

えびの濃厚トマトクリーム〜ビスク仕立て〜

【ケーキ】

ニューヨークチーズケーキ

ベルギー産チョコレートケーキ

イタリア栗のモンブラン

キャラメルミルクティシフォン

珈琲ゼリー

【からだハピネス(R)ドリンク】

ブルーベリー＆ヨーグルトスムージー（Rサイズ）

フレッシュバナナスムージー〜バナナまるごと1本〜（Rサイズ）

・焼き菓子2種

「塩キャラメルドーナツ」と「ベルギーチョコドーナツ」の2種類もセット。

「＜ミニオンズ＞ カフェ・ド・クリエ ハッピーバッグ」の価格は4980円。

オンラインストアでの販売分は、商品引換券と焼き菓子2種の代わりに「オリジナルブレンド ドリップバッグ（8g×5袋）」が入ります（一部地域を除き送料無料）。

商品引換券の有効期限は、26年3月31日まで。

事前予約期間は、11月19日から30日まで（店頭受付のみ）。予約分引き取り期間は、12月10日から16日までです。

販売は、店頭では12月10日から、オンラインストアでは同日20時から開始します。

数量限定のため、なくなり次第終了します。予約・販売は一部対象外の店舗があります。

1人につき各色4個まで。

一部店舗では、商品引換券の対象メニューが異なる場合があります。

（C）Universal City Studios LLC.

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部