俳優の吉岡里帆（３２）が１９日、東京・丸の内ＫＩＴＴＥで行われた、２０日から開催されるイベント「ＷＨＩＴＥ ＫＩＴＴＥ」（１２月２５日まで）のクリスマスツリー点灯式に登場した。

吉岡は美しい背中をのぞかせた、輝くパールやビーズが細かく全体にちりばめられた白いロングドレスにシースルーの白い手袋という、プリンセスのようなまばゆいファッションで登場。

「このステキな白銀の世界がイルミネーションによって光でいっぱいになるので、そのイルミネーション、光の世界の擬人化になるような裏テーマが自分的にありまして。ドレスのパールとかビーズが全面にあしらわれていて、着ていても視界がキラキラしていて楽しいです」とファッションポイントを解説した。

高さ約１３メートルの本物のモミに白雪状の飾りがあしらわれたツリーに「とてもダイナミックでとてもぜいたくですよね。立派です！思いがこもっております」と感心しきり。「メリークリスマス」とスイッチを入れるとツリーに点灯され、「白銀の草原ライティングショー」がスタート。「もうクリスマスなんだって実感が湧きました。こっそりね、また遊びに来ます」と喜んだ。

クリスマスのエピソードとしては、子供時代にサンタクロースからもらってうれしかったプレゼントに一輪車を挙げ、「もうパンクするまで乗りました」と活発だった少女時代を振り返った。

昨年まで、毎年クリスマスは「空いている良さがあって」人間ドックに行っていたというが、今年の予定を聞かれると「大河を撮っています！」ときっぱり。来年のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」で主人公・豊臣秀長（仲野太賀）の正妻・慶（ちか）役を演じるとあって「（仲野）太賀君がかっこいいので、応援よろしくお願いします！」と、早くも内助の功を発揮していた。