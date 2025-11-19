波瑠と川栄李奈がW主演を務める金曜ドラマ『フェイクマミー』（TBS系）第7話の先行カットが公開された。

参考：『ザ・ロイヤルファミリー』『あんたが』『フェイクマミー』TBSが2025年秋ドラマ席巻の理由

本作は、次世代を担う脚本家の発掘・育成を目的としたプロジェクト「TBS NEXT WRITERS CHALLENGE」の第1回で大賞を受賞した園村三の『フェイク・マミー』をドラマ化するファミリークライムエンターテインメント。正反対の人生を歩んできた2人の女性が、子どもの未来のために“母親のなりすまし”という禁断の契約を結ぶ。

W主演を務める波瑠と川栄のほか、向井康二（Snow Man）、中村蒼、池村碧彩、田中みな実、笠松将、野呂佳代、橋本マナミ、中田クルミが出演する。

第7話では、学校に届いた「1年1組に偽りの母親がいる」という怪文書について疑惑が広がる中、柳和会の母親たちが学校と協力して開催する一年生の恒例行事「柳和サマーキャンプ」の準備が進む。食材担当に指名された薫（波瑠）は、これまでと態度が一変したさゆり（田中みな実）のことが気になっていた。一方の茉海恵（川栄李奈）はRAINBOWLABの上場審査を目前に控え、審査担当が厳しいと知られる鬼の栗田（山崎樹範）だとわかり、社員一丸となって想定問答をブラッシュアップ。ついに上場審査当日を迎え……。

そしてサマーキャンプ当日、玲香（野呂佳代）はここでの行動がジーニアス留学制度の選考にも影響すると娘・璃子（戸叶杏）に説明していた。各チェックポイントを回る “ウォークラリー”で、他のチームが続々とゴールする中、ある児童が失踪し……。

公開された場面写真には、茉海恵と竜馬（向井康二）がグータッチする姿、テレビ番組に出演する玲香、態度が一変したさゆり、サマーキャンプで問題が発生し緊迫の表情の薫の姿などが切り取られている。

（文＝リアルサウンド編集部）