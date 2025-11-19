Travis Japanニューアルバム『’s travelers』の収録曲ダイジェストティザー公開
Travis Japanが12月3日にリリースする3rdアルバム『’s travelers』（読み：ストラベラーズ）のダイジェストティザーを公開した。
■“聴くタイムマシーン”のようなアルバム
メンバーの松倉海斗がプロデュースを手掛けた『’s travelers』は、苺のタイムマシーンに乗って多彩な時代と音楽を表現する、いわば“聴くタイムマシーン”のようなアルバム。
FC限定盤、初回T盤、初回J盤、通常盤の4形態でリリースされ。ダイジェストティザーでは、4形態共通で収録される全15曲（通常盤はボーナストラックを含む全18曲収録）をダイジェストで楽しむことができる。
■リリース情報
2025.10.27 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Disco Baby」
2025.11.03 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Say I do -Completed ver.-」
2025.11.03 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Tokyo Crazy Night -Completed ver.-」
2025.11.03 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Would You Like One? -Completed ver.-」
2025.12.03 ON SALE
ALBUM『’s travelers』
■関連リンク
Travis Japan 3rdアルバム特設サイト
https://sp.universal-music.co.jp/travisjapan/3rd_album
Travis Japan OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/60
https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/