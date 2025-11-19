Travis Japanニューアルバム『’s travelers』の収録曲ダイジェストティザー公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Travis Japanが12月3日にリリースする3rdアルバム『’s travelers』（読み：ストラベラーズ）のダイジェストティザーを公開した。

■“聴くタイムマシーン”のようなアルバム

メンバーの松倉海斗がプロデュースを手掛けた『’s travelers』は、苺のタイムマシーンに乗って多彩な時代と音楽を表現する、いわば“聴くタイムマシーン”のようなアルバム。

FC限定盤、初回T盤、初回J盤、通常盤の4形態でリリースされ。ダイジェストティザーでは、4形態共通で収録される全15曲（通常盤はボーナストラックを含む全18曲収録）をダイジェストで楽しむことができる。

■リリース情報

2025.10.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Disco Baby」

2025.11.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Say I do -Completed ver.-」

2025.11.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Tokyo Crazy Night -Completed ver.-」

2025.11.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Would You Like One? -Completed ver.-」

2025.12.03 ON SALE

ALBUM『’s travelers』

■関連リンク

Travis Japan 3rdアルバム特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/travisjapan/3rd_album

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/60

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/