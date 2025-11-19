甘すぎずちょうどいい！【グローバルワーク】40・50代が試したい！「花柄トップス」

落ち着いたトーンの洋服を選びがちな秋冬。コーデの地味見えを回避するなら、一点投入で華やぎをプラスできる「花柄トップス」を試してみて。今シーズン【グローバルワーク】からは、大人がトライしやすい上品なデザインが登場。花柄刺繍やベロア素材が高級感を漂わせて、ワンランク上の着こなしを楽しめそうです。

甘さ控えめに着られる！ ベロアの花柄トップス

【グローバルワーク】「ベロア刺繍ボートネックプルオーバー」\4,990（税込）

繊細な花柄の刺繍が、フェミニンな雰囲気を漂わせるトップス。光沢感のあるベロア素材が上品で、カラーがネイビーでも華やかさがあり甘さ控えめな印象です。女性らしいボートネックで、顔まわりがすっきり見えそう。カジュアルなジーンズと合わせても、キレイめに引き寄せてくれます。

上品なセットアップコーデ

こちらは色違いのブラックを着用。セットアップ可能なスカートを合わせることで、統一感のある上品なコーデに。トップスはウエストがシェイプされた立体的なシルエットのため、野暮ったく見えにくいのが魅力的。あいた首元にはネックレスをプラスし、重たくなりすぎないようバッグはアイボリーなど明るい色味を選ぶといいかも。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M