Mrs. GREEN APPLEがMCを務める『テレビ×ミセス』（TBS系）の第2弾が11月3日に放送され、メンバーの若井滉斗が収録時のオフショットを投稿している。

『テレビ×ミセス』では、Mrs. GREEN APPLEが様々なゲストアーティストを迎え、アーティスト同士だからこそ聞ける話やしておきたい話を展開。さらにお互いの楽曲でコラボレーションし、スペシャルライブを届ける。

第2弾の今回は、ゲストアーティストとして大塚愛、M!LKを迎えた。若井はコントで着用した学ランやタキシード姿のセルフィーを投稿。コメント欄では「違和感が全くないのがすごい」「まじ似合いすぎてて全然余裕でいける」「二重だ！笑」「キリッと二重もかっこいいね」などの声が寄せられた。

同じく大森元貴も自身のInstagramでピースサインの絵文字を載せ、楽屋や番組セットでポーズを決める自撮りオフショットをポストしている。

