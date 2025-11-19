ヤバT×パックマン　“癒着”コラボでパックマン初の“あそべるMV”公開

スリーピースロックバンド・ヤバイTシャツ屋さんは11月19日、2025年に45周年を迎えたゲーム「パックマン」との“癒着”コラボと称して新曲「PAC-MANISM」の配信を開始。

あわせてMVの中で実際に「パックマン」をプレイすることができる“あそべるMV”を公開しました。

■ ヤバイTシャツ屋さん、「パックマン」史上初の“あそべるMV”を公開

「PAC-MANISM」のMVでは、「パックマン」の世界に迷い込んでしまったヤバイTシャツ屋さんメンバーが、パックマンとともにゴースト（敵）から逃げる様子が描かれています。

そして楽曲の配信開始と同時に公開されたコラボ特設サイトには、「パックマン」史上初めてという“あそべるMV”が登場しました。

サイト中央に表示される「PLAY」ボタンを押すと、まずは通常のMVが開始。しかし途中で画面内に「アイテムを食べながら、ゴーストから逃げろ！イジケゴーストは捕まえろ！」という表示が現れると、内容が動画からゲームへと切り替わり、触れ込み通り“あそべるMV”へと変化します。

スマホの場合はスワイプで、PCの場合は矢印キーを使ってパックマンを操作。後ろにヤバイTシャツ屋さんメンバーを連ねながら、ステージ中に散りばめられたアイテムやドットを回収していく、いつもの「パックマン」を楽しむことができます。アイテムにはメンバーの楽器やバンド公式キャラクター・タンクトップくんが採用されるなど、小ネタも満載。

■ パックマンとヤバTメンバーが連結！ゲームの難易度はかなり高め

ゲームがいつもと違うのは、パックマンの背後にヤバイTシャツ屋さんメンバーがいるという点です。

“あそべるMV”内のパックマンは単体ではなく、列車のような長いスタイルでステージ内を移動。単体でいるときよりも小回りがききません。おまけに背後のメンバーにも当たり判定があるため、彼らがゴーストに触れると残機が減ってしまいます。

当たり判定が大きくなったことで、ゴーストの回避のしにくさはパックマン単体よりもはるかに上昇。さらに制限時間もシビアで、悠長に逃げ回ることもできません。ミニゲームとは思えないほどの難易度になっています。筆者は5回ほどチャレンジして、5回ともゲームオーバーで終わりました……。

ゲームの後は再びMVに移行。楽曲は「ヤバT」らしさ全開のアッパーチューンに仕上がっています。ヤバイTシャツ屋さんと「パックマン」が仕掛ける“あそべるMV”、腕に自信がある人は是非、挑戦してみては。

