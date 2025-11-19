米の価格高騰が続いています。11月19日、愛知県岡崎市の米店「渡辺米穀店」を訪ねました。

【写真を見る】価格高騰が続き新米が売れない 古米や“訳あり米”の需要が高まり倉庫には新米が山積み…｢売り先探さないと厳しい｣

（大石邦彦アンカーマン）

「看板に新米・富山県産10キロ6300円と書かれています。新米にしては安いですが、どういうことなんでしょうか」

（渡辺米穀店 渡邊正明さん）

Q.富山県産10キロ6300円…なぜ安いのか？

「高温障害が出ているのと粒がそろっていない」



夏の高温障害の影響で白くて粒が小さい米を、10キロ6300円で販売しているのです。店主の渡辺さんによると、水を多めにして炊けば味に問題はないといいます。

新米が高すぎる…安くなる？

この訳あり激安米を購入した人は…



（訳あり米を購入）

「息子が消防士でコメをたくさん食べるので。（新米は）ちょっと高いなと」



（渡邊さん）

Q.新米は高い？

「高過ぎると思います。これで主食は高過ぎる」

他にも店頭には新米がズラリ…



（大石）

「新潟産コシヒカリ1キロで990円」



（渡邊さん）

Q.一番安いときはいくら？

「700円くらい」

ことしの新米は、去年に比べて軒並み価格が高騰。ゆめぴりかは去年1キロ750円がことしは920円。七夕コシヒカリは去年1キロ580円が、ことしは880円に。



（渡邊さん）

Q.もっと安くはならない？

「農家からの買い取り価格（概算金）が、令和6年産に比べて5割くらい上がっている。どんと下げられるかっていうと、なかなか難しい」

倉庫に山積みのコメ…売り先探さないと厳しい

価格高騰が続く新米に、消費者も手を出しづらい状況ですが…



（渡邊さん）

Q.奥に並んでいるコメは？

「令和6年産の古米」

Q.通常この時期に店頭に並べる？

「例年は新米が入ってきたら倉庫にしまってしまう。すごい味が落ちているとかではないので、安い古米でいいという人がいる」

古米や訳あり激安米に客の手が伸びるということで、倉庫にお邪魔すると…



（渡邊さん）

Q.倉庫がこれだけいっぱいになるのは初めて？

「自分も初めて、こんなに積んだの。入りきらなくて（別で）倉庫も借りた」



政府が増産を進めコメの収量が増えたことに加えて、価格高騰で新米の売れていくスピードは非常に鈍く、経験したことがない事態に陥った渡邊さん…



（渡邊さん）

Q.売れなかったら大変では？

「売り先を探していかないといけない。回転させる資金的になかなか厳しい状況」

コメを農家も「ちょっと高いかな…」

では、コメの価格が下がらない現状を、安城市の農家にも聞きました。



（農家・稲垣巨樹さん）

Q.コメの収獲は終わった？

「（コメの）収獲は終わって、麦がまいてある状態」



同じ農地でコメ・麦・大豆を育てる“二年三作”を行っている稲垣さん。今年は、例年より多い約180トンのコメを収穫しました。

（稲垣さん）

Q.新米があまり売れていないが？

「新米はおいしいので、皆さんに食べてもらいたいですね」



稲垣さんによると、ことしのJAの概算金はコシヒカリ一等米で2万8500円。去年の1万8000円から、1万円以上上がっています。



（稲垣さん）

Q.概算金が上がって農家としては助かっている？

「売り上げも上がっているので、機械更新とかできるようになってくる」

Q.農家としては嬉しいけど…？

「ちょっと高いかな。作ったものが売れなかったら需要がない。需要に応じた価格もある程度必要」

小泉前大臣「増産」→鈴木大臣「需要に応じた生産」

そして、新たに就任した鈴木農水大臣の舵取りについて伺うと…



（稲垣さん）

「現場としては最初、小泉前大臣が増産と言っていったので、来年は増産していこうと決めたところに『需要に応じた生産』ということになって、今まで通りの生産に戻さなくてはいけない。現場はバタバタしている」



稲垣さんの田んぼでは、例年ならコメの収穫後に麦をまくところを、政府の増産要請を受けて、全体の5%の田んぼでは稲の連作に変更。そんな中での、鈴木大臣による方針転換の発表だったのです。

（稲垣さん）

Q.農政の方針転換については？

「代わった時期が時期なので、仕方がないのかなと思う。自分にとって響いたのは（鈴木大臣が）『5年･10年先を見据えた農政を考える』。すごく心強い」



稲垣さんは、今回は確かに振り回されはしたものの、未来の農業を考えた政策に、大いに期待したいと話しました。