木村拓哉、ほぼやったことがない長時間ガチロケへ！人生初の取材交渉で厳しさを思い知る
木村拓哉が、11月20日18時25分から放送される『秋山ロケの地図 この番組が好きって聞いたからオファーしてみたら本当に木村拓哉さんが来てくれたよSP』に出演する。
■木村拓哉、出演理由は「番組が好きだから」
『秋山ロケの地図 』は、事前に設置した巨大な白地図に「ロバート秋山に行ってほしいスポット、会ってほしい人」を町の人に書き込んでもらい、後日実際にロバート秋山がその地図だけを頼りに町を巡る秋山濃度100パーセントのロケ番組。
今回のゲストは、テレ東バラエティに単独初出演となる木村拓哉。千葉県・九十九里町をロバート秋山と共に自由気ままに地図ブラしていく。木村は「番組が好きだから」という理由で出演を快諾したが、これまでの芸能人生でほぼやったことがないという長時間のガチロケ。しかも番組側の忖度も一切ナシ。果たして約9時間のロケをやり切れるのか…？
■雑に扱われるスター・木村拓哉
木村自身「自分が行くロケはほぼ晴れる」というほど晴男。しかし、当日の天候はまさかの雨。初っ端から傘を手に始まりスタッフはピリピリするが、木村拓哉自身「番組のルールだからしょうがないでしょ」と番組を熟知しているコメントが。ロバート秋山も安堵するなか、1軒目に選んだスポットに向かい、そこではなんと木村自らロケ取材交渉。すると店主はキムタクの突然の訪問に大興奮。幸先良いスタートと思われたが、なんとまさかの取材NG…。人生初の取材交渉でNGを食らい、木村拓哉はガチロケの厳しさを思い知る。
さらに番組名物の一般宅に向かうと、秋山のことを好きすぎる小学2年生との出会いが。そんな男の子と木村拓哉は、まさかの曲を一緒に熱唱する。
他にも九十九里の名物キャラ姉妹に暴言を吐かれたり、小学校で児童たちと本気で鬼ごっこで遊んだり、カメラを渡され自撮りしながら乗馬で九十九里浜を散歩したり。テレ東以外では観ることができない「雑に扱われるスター・木村拓哉」が満載。今まで観たことがないかなりの貴重映像、お見逃しなく。
■木村拓哉、秋山竜次、番組プロデューサーコメント
◎木村拓哉
たくさんの行き先を味わいたいし、体感したかったけど、今日はあいにくの雨だったので、それが機動力を無くしてしまった。ロケで雨ということがあまりなく、結構晴れのことが多いので悔しいです。
印象というか、いただく食事は味ががっつり目が多くて、だるまさんの1日が知ることができたのも大きかったですね（笑）見どころは、ジャージ姿で馬を操るアジアンスター！
いつどのタイミングで皆さんの町に『秋山ロケの地図』がお邪魔するか分かりませんが、もしお話を聞いたりとか、来るらしいよと聞いたら、ぜひ書き込みをお願いします！
◎秋山竜次（ロバート）
すごかったですね！ ロケをどうやってやろうと思ってましたけど、楽しんじゃってました本当に。タクシーとかでも常にそばにいらっしゃると、やっぱりすごいなと思いましたね、冗談抜きで。
海辺で馬に乗ってアジアンスターになったり、色んなところに行きましたね。カメラを止めずにノンストップでがっつりロケをして、最高の思い出になりました！ すごくディープなところも木村さんと一緒に行ってます！
◎番組プロデューサー 株木亘（テレビ東京 制作局）
木村拓哉さんだからといって気負わず、普段通りにロケをやりました！ 側から見たら信じられないほど雑な扱いだったと思います。しかし、木村さんは逆に意気に感じてくれていたように思いました！ ロケの終盤「せめて晴れの日にロケをやりたかったなぁ」と思っていたところ、木村さんから頂いた一言に…スタッフ一同ノックアウトされました！ 正直、惚れました。そんな木村さんに揺さぶられた感情が番組のラストカットに表れています。最後までじっくりご覧ください！
■番組情報
『秋山ロケの地図 この番組が好きって聞いたからオファーしてみたら本当に木村拓哉さんが来てくれたよSP!!』
11/20（木）18:25～20:58
MC：秋山竜次（ロバート）
ゲスト：木村拓哉
放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
