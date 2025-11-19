若手に報告を頼んだが、何を言いたいか全然伝わってこない……。そんな状況に出くわしたことがある人は少なくないだろう。どうすれば伝わる報告になるのか。新刊『コンサルだけが知っている 伝え方のテンプレ』を上梓した本連載著者の田中耕比古さんが、本書のエッセンスを混ぜながら、“報告ベタ”を改善する簡単なコツを解説する。（ギックス共同創業者 田中耕比古）

一生懸命に話しているのに

本題が見えない人がやりがちなミス

会議の場で、若手社員に報告の順番が回ってくる。

準備した資料に基づいて話し始めるが、どうにも要点がつかめない。

最後まで聞けばわかるのかなと思い、黙って聞いていたものの、話し始めてから5分が過ぎてもなかなか本題が見えてこず、周囲も困ったなという顔をする。

当の本人はというと、一生懸命に話しているので、そういう周囲の雰囲気に気づけない……。

こういうこと、ありますよね？

誰かに何かを報告するという際に、ついやってしまうのが「やったことを全部伝える」という失敗です。

前回の報告から、1週間経っているとします。そうすると、若手は「この1週間に起こったこと」を全て漏れなく伝えようとしてしまうのです。これでは、時間がいくらあっても足りません。

報告は、相手が判断するための情報提供であるべきです。夏休みの絵日記のように「あったこと」を伝えても、聞いた方の判断材料になりません。これがまず、若手社員に伝えるべきアドバイスです。

