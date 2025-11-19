「世界的に見てもレベルが高いと感じた」ボリビア代表MFが語った森保ジャパンの印象。０−３完敗も「日本や韓国のようなチームとは…」
11月18日、日本代表は国立競技場で開催されるキリンチャレンジカップでボリビア代表と対戦した。
開始４分に鎌田大地のゴールで先制した日本は、71分に町野修斗、78分には中村敬斗がネットを揺らし、３−０の完勝。年内最後のテストマッチを勝利で締め括った。
試合後、ボリビアMFダリオ・トリコに、森保ジャパンの印象を訊くと、「日本は世界的に見ても非常に力のある、レベルの高いチームだと感じた」と答えた。
ボリビアは今回の２連戦で韓国戦（０−２）、日本戦とともに勝利を挙げられなかった。それでも、「結果は伴わなかったが、良い試合ができたと思う」と口にする。
「日本や韓国のようなアジアのチームとは試合をやり慣れていない。今回のゲームを踏まえて、チームを強くしていきたい」
北中米ワールドカップの南米予選で７位となったボリビアは、８大会ぶりの本大会出場を賭けて来年３月に大陸間プレーオフを戦う。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部）
