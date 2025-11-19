「日経225ミニ」手口情報（19日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限33万4754枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月19日の日経225ミニ期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の33万4754枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 334754( 334754)
ソシエテジェネラル証券 130170( 130170)
SBI証券 156857( 73957)
松井証券 40017( 40017)
楽天証券 79673( 38485)
バークレイズ証券 23662( 23662)
サスケハナ・ホンコン 15720( 15720)
日産証券 15543( 15543)
三菱UFJeスマート 22116( 15446)
マネックス証券 7666( 7666)
JPモルガン証券 6469( 6469)
ビーオブエー証券 3694( 3694)
モルガンMUFG証券 3357( 3357)
ゴールドマン証券 2763( 2761)
フィリップ証券 2661( 2661)
インタラクティブ証券 1988( 1988)
東海東京証券 1684( 1684)
BNPパリバ証券 897( 897)
ドイツ証券 750( 750)
みずほ証券 730( 730)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9936( 9936)
ソシエテジェネラル証券 2418( 2418)
SBI証券 887( 379)
JPモルガン証券 314( 314)
三菱UFJeスマート 344( 266)
楽天証券 438( 188)
マネックス証券 161( 161)
フィリップ証券 115( 115)
松井証券 106( 106)
インタラクティブ証券 42( 42)
ドイツ証券 30( 30)
日産証券 23( 23)
バークレイズ証券 13( 13)
BNPパリバ証券 11( 11)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 86( 86)
ABNクリアリン証券 59( 59)
楽天証券 26( 22)
フィリップ証券 12( 12)
三菱UFJeスマート 25( 11)
JPモルガン証券 7( 7)
SBI証券 15( 5)
マネックス証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース