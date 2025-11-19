「日経225ミニ」手口情報（19日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限35万515枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月19日の日経225ミニ期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の35万515枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 350515( 350494)
ソシエテジェネラル証券 195462( 195441)
SBI証券 131749( 60189)
松井証券 41568( 41568)
サスケハナ・ホンコン 37603( 37603)
バークレイズ証券 36719( 36719)
楽天証券 67693( 35009)
日産証券 27688( 27688)
三菱UFJeスマート 21008( 12332)
JPモルガン証券 8922( 8922)
モルガンMUFG証券 9129( 8821)
BNPパリバ証券 8490( 8490)
マネックス証券 6837( 6837)
インタラクティブ証券 5519( 5519)
東海東京証券 4932( 4932)
ゴールドマン証券 4792( 4778)
広田証券 4185( 4185)
ビーオブエー証券 3574( 3574)
フィリップ証券 3020( 3020)
みずほ証券 2416( 2412)
野村証券 14( 0)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8365( 8365)
ソシエテジェネラル証券 7215( 7215)
SBI証券 1774( 676)
楽天証券 586( 384)
フィリップ証券 297( 297)
マネックス証券 248( 248)
JPモルガン証券 174( 174)
バークレイズ証券 151( 151)
松井証券 100( 100)
三菱UFJeスマート 129( 87)
インタラクティブ証券 80( 80)
日産証券 26( 26)
BNPパリバ証券 11( 11)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 165( 165)
ABNクリアリン証券 123( 123)
楽天証券 69( 69)
フィリップ証券 54( 54)
三菱UFJeスマート 23( 11)
SBI証券 13( 9)
マネックス証券 9( 9)
松井証券 8( 8)
豊証券 8( 8)
JPモルガン証券 4( 4)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース