　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月19日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万9892枚だった。


◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 29892(　 29091)
ソシエテジェネラル証券　　　 25333(　 24196)
バークレイズ証券　　　　　　　6641(　　6637)
ゴールドマン証券　　　　　　 11166(　　5797)
JPモルガン証券　　　　　　　　3597(　　3597)
モルガンMUFG証券　　　　　　　3465(　　3465)
サスケハナ・ホンコン　　　　　2178(　　2178)
みずほ証券　　　　　　　　　　1711(　　1311)
シティグループ証券　　　　　　2089(　　1000)
ビーオブエー証券　　　　　　　1002(　　 986)
野村証券　　　　　　　　　　　 961(　　 790)
UBS証券　　　　　　　 　　　　5107(　　 647)
日産証券　　　　　　　　　　　 586(　　 586)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 532(　　 532)
大和証券　　　　　　　　　　　 679(　　 518)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 464(　　 455)
SMBC日興証券　　　　　　　　　 676(　　 375)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 440(　　 340)
広田証券　　　　　　　　　　　 329(　　 329)
豊証券　　　　　　　　　　　　 126(　　 126)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　16(　　　 0)


◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　11(　　　11)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　　 6)
日産証券　　　　　　　　　　　　 6(　　　 6)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　　 1)
みずほ証券　　　　　　　　　　 400(　　　 0)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 300(　　　 0)
SMBC日興証券　　　　　　　　　 250(　　　 0)
ゴールドマン証券　　　　　　　 200(　　　 0)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 150(　　　 0)


※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース