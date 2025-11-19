今年秋学期の米大学新規留学生数は17％減―米報告書

米国の国際教育交流に携わる非営利公益法人の米国際教育研究所（IIE）は11月17日、報告書を発表し、2025年秋学期に米大学（学部以上）へ留学する外国人新規学生数が前年同期比で17％減少したことを明らかにしました。

同研究所が米大学828校を対象とする調査研究を実施した結果、今年秋学期の米大学への新規留学生数は前年同期より17％減少しましたが、予想より良好な数値であることが分かりました。調査対象となった大学のうち57％は減少を示し、14％は横ばい、29％は増加したとのことです。

報告書によると、新規留学生が減少した大学のうち、96％はビザ発給が主な原因であるとみており、68％は渡航制限も原因の一つであると回答しています。

米メディアは、トランプ政権によるビザ政策の厳格化が、留学生数減少の主な原因と報じています。専門家は、「留学生数の減少は大学の収入に大きな影響を及ぼし、米国経済はある程度ダメージを受けることになる」と分析しています。

米商務省のデータによると、2024年の留学生数は大学生総数の6％を占め、主に学費と生活費に由来する米国にもたらした経済効果は約550億ドルに達したとのことです。（提供/CRI）