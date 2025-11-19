「日経225先物」手口情報（19日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万7294枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月19日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万7294枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 17294( 17198)
ソシエテジェネラル証券 5131( 5131)
ゴールドマン証券 1739( 1697)
バークレイズ証券 1571( 1571)
サスケハナ・ホンコン 1386( 1386)
SBI証券 2315( 1360)
楽天証券 1885( 1131)
松井証券 999( 999)
日産証券 898( 898)
モルガンMUFG証券 596( 596)
ビーオブエー証券 655( 557)
JPモルガン証券 495( 495)
ドイツ証券 404( 404)
UBS証券 420( 358)
野村証券 432( 352)
フィリップ証券 300( 300)
みずほ証券 293( 293)
シティグループ証券 834( 212)
三菱UFJeスマート 246( 192)
インタラクティブ証券 188( 188)
BNPパリバ証券 55( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
三菱UFJeスマート 162( 156)
ソシエテジェネラル証券 149( 149)
ABNクリアリン証券 88( 88)
松井証券 55( 55)
SBI証券 70( 46)
楽天証券 52( 32)
日産証券 22( 22)
JPモルガン証券 20( 20)
マネックス証券 11( 11)
バークレイズ証券 11( 11)
インタラクティブ証券 7( 7)
ゴールドマン証券 3( 3)
光世証券 2( 2)
ドイツ証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース