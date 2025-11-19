元衆院議員でタレントの杉村太蔵（46）が18日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。家族について語った。

司会の黒柳徹子から「子供は何歳になるんだっけ」と問われた杉村は「上の子は高校3年生、娘で。下の子は息子なんですけど、中2で。下の子は小学校4年生なんです」と打ち明けた。

「子供と一緒にテニスをすることが夢でしてねえ」と明かし、「娘が誕生した時は、生まれてすぐに赤ちゃん用のラケットとかボールとか、遊び道具あるんですよ。それでねえ遊ばせて。“大きくなったら一緒にテニスやろう”って。ずっと言ってたんですよ」と振り返った。

それでも「中学生に入りましたらね、バスケ部に入りましたね」と杉村。「いやあこれは分からないものですね」と苦笑し「あんまり押し付けちゃいけないなって、反省しましてね」と考えを改めたという。

そのため「運動って走ることが基本ですから、息子は小学校3年生から、一緒に近所の公園をランニングするようになったんです」と回顧した。

「まずはあんまり押し付けないで、一緒に走ることから始めたら、中学に入って息子は陸上部に入りましたね。そのまま」と続け、「これはなかなかうまくいかないものですね」と苦笑した。

「大人になってからですね。社会人になってから、何かテニスやりながら、人脈とか広げてね」と今後に期待を寄せていた。