昨年、ＳＫＥ４８を卒業し、女優・タレントとして活動している北野瑠華（２６）が、２ｎｄ写真集（タイトル未定）を１２月１９日に発売すると発表された。

北野は２０１２年１１月に６期生としてＳＫＥ４８に加入し、昨年６月にグループ卒業後は舞台を中心に俳優として活動。同年９月に１ｓｔ写真集「触れて、みる？」を発売。今年８月には自身が主演を務めたドラマ「グラぱらっ！」のコラボ写真集を発売し、グラビアで注目を集めている。

撮影の舞台となったのは長崎・五島列島。好天に恵まれた夏の盛り、大自然に囲まれた彼女が海、川、草原で見せるセクシーな姿と、演技経験を積み、磨かれた表情をさまざななバリエーションで見せる。

今回の２ｎｄ写真集は、書籍版だけではなく、全シチュエーションが異なるデジタル限定版写真集も同時リリース。それぞれ五島列島メイン・長崎本土メインと、違った雰囲気の仕上がりとなっている。

また、発売を記念したお渡し会イベントを１２月１４日に東京、１２月２０日に大阪＆名古屋、１２月２１日に東京で開催することが決定した。

北野は「１ｓｔ写真集発売からこんなにも早く２ｎｄ写真集が決まるなんて私もまだ驚いていますが、１ｓｔ写真集をたくさんの方が手に取ってくださり愛してくださった結果だと思います。本当にありがとうございます！」と感謝。「今回の写真集は長崎・五島列島で４日間撮影しました。１ｓｔ写真集で魅せた大胆さはもちろんそのままで、１つ年齢を重ねた今の私の大人の魅力がたっぷり詰まった１冊になっています。ここでしか見れない新しい北野瑠華をぜひ楽しんでください！」とアピールした。