¡Ú£Ä£å£Î£Á¡ÛÆî¾ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¡ÁêÀî¿·´ÆÆÄ¤ËÍèµ¨¤Î¥ê¡¼¥°£Ö¤òË¾¤àÍýÍ³¡Ö»þ´Ö¤Î¥í¥¹¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡£Ä£å£Î£Á¤ÎÆî¾ìÃÒ»Ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê£¶£³¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£Î£Ð£Â£±£²µåÃÄ¥ª¡¼¥Ê¡¼²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡Æî¾ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¡Êº£µ¨¤Ï¡Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÆ¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬ºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¡¢£±ÈÖ½ÅÍ×¤ÊÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤É¤³¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢ÁêÀî¤µ¤ó¤¬ÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¾µÃÎ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£ÁêÀî¤µ¤ó¤È³ÎÇ§¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¿´¤«¤é¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁêÀîÎ¼Æó¿·´ÆÆÄ¡Ê£´£¹¡Ë¤È¥Á¡¼¥à¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÁêÀî¿·´ÆÆÄ¤Ï¡¢º£µ¨¤Ï°ì·³¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á·óÌî¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¡ÊÁêÀî´ÆÆÄ¤Ï¡Ë¤¢¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤µ¤ò¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÏÁêÀî¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢ÁÈ¿¥ÎÏ¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀËá¤¯¤Ù¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÁêÀî¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Ë¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶¯²½¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÁêÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ê¥Á¡¼¥à¤Î¡Ë¾õ¶·¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤Î¥í¥¹¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ï¿·´ÆÆÄ¤Ë¡ØÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡Ù¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Î¤Ï£²Ç¯ÌÜ¤È¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÁêÀî¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤â¤¦£²£°£²£¶Ç¯¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ú¤¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁá¤¯¤âÍèµ¨¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ø¶¯¤¤´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£