¡¡ÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¤Î£Çµ¡Ö³«Àß£¶£¹¼þÇ¯µÇ°¥ì¡¼¥¹¡×¤¬£²£°Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡±Ê°æÂç²ð¡Ê£´£¸¡áÀî¸ý¡Ë¤ÏÁ°Àá¤ÎÃÏ¸µÀî¸ý¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ç¡¢ÀÄ»³¼þÊ¿¤ÎÌÔ¹¶¤òÉõ¤¸£±£µ²óÌÜ¤Î£Ç¶Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¡Êº´Æ£¡ËËàÌï¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿¤±¤É¡Êº´Æ£¡Ëµ®Ìé¤Î¶¯½±¤ò»Ä¤»¤Æ¤½¤Î¸å¤í¤ò²ó¤ì¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥¥ã¥ÖÄ´À°¤·¤¿¤±¤É¡¢Àè¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ËàÌï¤¬»Å³Ý¤±Â»¤Í¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤Î¼Ö¤¬¿¤Ó¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡£·è¤·¤ÆËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢Å¸³«¤òÆÍ¤¡¢·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥â¥Î¤Ë¤¹¤ë¾¡Éé¶¯¤µ¤Ï·òºß¤À¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤ä¤Ã¤È¹õ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ°È÷¤¬¼Â¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ù¡¼¥¹¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅöÃÏ¤ÏÁ°²ó¤Î£Ó£ÇÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥½Ð¡£¡ÖÁª¼ê¸¢¤ÈÃÏ¸µ¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï°ã¤¦¡£¾è¤êÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¡×¤ÈÁ°¸¡¤«¤éÀºÎÏÅª¤ËÁöÏ©¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥à¡¼¥ÉÎÉ¹¥¤ÇÏ¢Â³Í¥¾¡¤Î´üÂÔ¤â¤«¤«¤ë¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê¼ã¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤·¤Ê¤¤¤è¡×¤È¡¢¤Ï¤°¤é¤«¤¹°ìÊý¤Ç¡Ö¤³¤ì¤ÇËþÂ¤·¤Á¤ã¥À¥á¤«¤é¤Í¡×¤ÈËÜ²»¤â¥Á¥é¥ê¡£º£Àá¤â£ÖÃ¥¼è¤ò¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£