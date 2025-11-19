Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥É¥ì¥¹¤ÇÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¡Ö¤¢¤ó¤¿¤¬¡×¥ª¥Õ¥·¥ç¤Ë¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿À¤³¦Àþ¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/19¡Û½÷Í¥¤Î²ÆÈÁ¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤Î¸ø¼°Instagram¤¬¡¢19Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£½÷Í¥¤ÎÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û28ºÐ½÷Í¥¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¿Íµ¤Îø¥ê¥¢¿¿»÷¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥É¥ì¥¹»Ñ
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖMARRIAGE survival ÄÌ¾Î ¥Þ¥ê¥µ¥Ð¡×¤ÈÃæ¾ò¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡ÖºÇ¶¯¤ËºÇ¹â¤ËÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¤È¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿Ãæ¾ò¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÄØ¡ÊÃæ¾ò¡Ë¤¬Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖMARRIAGE Survival¡Ê¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡¦¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡Ë¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö´û»ë´¶¤¢¤ë¡×¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥Ð¥éÅÏ¤¹ÈÖÁÈ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿À¤³¦Àþ¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤ä¤ß¤Á¤ã¤ó¤¬ÌµÁÐ¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¡×¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
