「お兄ちゃん、買って♡」高級な子ども服ばかりねだってきた義妹 →『衝撃の裏切り』に「何言ってんの」

子どものプレゼントで高級ブランド服を頂き、サイズアウトしたとき勿体無いと思うことありませんか？ お下がりやフリマなどで譲ることもあると思います。

今回は筆者の知人が経験した、子どもの高級ブランドプレゼントにまつわるトラブルのお話です。

義妹が高級ブランドの子ども服ばかりねだります

子どもへのプレゼントをすぐ売り飛ばして自分のものを買うなんて酷い行為です。

贈った人の気持ちを全く考えていない義妹は怒られて当然です。

【体験者：40代・女性会社員、回答時期：2025年9月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：テル子武

FTNコラムニスト：齋藤緑子

大学卒業後に同人作家や接客業、医療事務などさまざまな職業を経験。多くの人と出会う中で、なぜか面白い話が集まってくるため、それを活かすべくライターに転向。現代社会を生きる女性たちの悩みに寄り添う記事を執筆。